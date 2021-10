Combined Mosca: I risultati con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

Combined Mosca – ATP 250 e WTA 500 – 1°-2° Turno -Indoor Hard

Centre Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Tereza Martincova vs [2] Garbiñe Muguruza



2. [1/WC] Aryna Sabalenka vs Ajla Tomljanovic (non prima ore: 11:30)



3. [Q] Illya Marchenko vs John Millman (non prima ore: 13:30)



4. Tommy Paul vs [6] Marin Cilic



5. James Duckworth vs [3] Karen Khachanov (non prima ore: 17:30)



6. [Q] Bernarda Pera vs [4] Anastasia Pavlyuchenkova (non prima ore: 19:00)



Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Federico Coria vs [WC] Alibek Kachmazov



2. Mackenzie McDonald vs Yoshihito Nishioka



3. Anhelina Kalinina vs Ekaterina Alexandrova (non prima ore: 14:00)



4. Harri Heliovaara / Matwe Middelkoop vs [WC] Aslan Karatsev / Richard Muzaev



5. Marcus Daniell / Marcelo Demoliner vs Ariel Behar / Gonzalo Escobar



6. [1] Alexa Guarachi / Desirae Krawczyk vs Ekaterina Alexandrova / Yana Sizikova (non prima ore: After Suitable Rest)



Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Santiago Gonzalez / Andres Molteni vs [2] Andrey Golubev / Hugo Nys



2. [1] Raven Klaasen / Ben McLachlan vs Rohan Bopanna / Aisam-Ul-Haq Qureshi



3. [DA SR] Vera Lapko / Lidziya Marozava vs [2] Jelena Ostapenko / Katerina Siniakova (non prima ore: 13:00)



4. [4] Nadiia Kichenok / Raluca Olaru vs TBD TBD /



5. [WC] Oksana Selekhmeteva / Anastasia Tikhonova vs Natela Dzalamidze / Kamilla Rakhimova



6. Oksana Kalashnikova / Miyu Kato vs [3] Marie Bouzkova / Lucie Hradecka



