Da Tenerife: Il resoconto di giornata. Esce di scena Lucrezia Stefanini

Due battaglie interminabili si prendono la scena nel martedì del Tenerife Ladies Open, WTA 250 organizzato da MEF Tennis Events sui campi veloci dell’Abama Tennis Academy. Dopo l’eliminazione della seconda testa di serie, Tamara Zidansek, per mano della qualificata Jaqueline Cristian, “salta” un’altra favorita del torneo: la numero 3 del seeding, la padrona di casa Sara Sorribes Tormo, è stata infatti sconfitta dalla russa Varvara Gracheva con il punteggio di 6-4 5-7 7-6(4) in 3 ore e 27 minuti di gioco.

Sollievo Gracheva – Un epic match altalenante in cui la moscovita ha rimontato da 1-5 nel terzo set: “Mi sento distrutta ma sicuramente sollevata. È stata una grande battaglia, credevo di averla persa ma alla fine sono riuscita a recuperare sino al successo. Sara è molto solida, il suo gioco ti costringe a spingere senza sosta. Ho dovuto tenere i piedi dentro il campo dall’inizio alla fine, è stato massacrante”. A questo punto risulta impossibile fare pronostici sulla parte bassa del tabellone: “Possiamo tutte puntare il titolo? Penso proprio di sì. Da quando sono arrivata a Tenerife ho visto tante ottime giocatrici. Tra giovani interessanti e atlete più esperte non è facile immaginare chi la spunterà. Io darò il massimo per proseguire la mia avventura qui”.

La spunta Tauson – Clara Tauson è la vincitrice della seconda maratona del giorno: la diciottenne danese ha battuto l’inglese Heather Watson con lo score di 6-4 2-6 7-6(6) in 2 ore e 38 minuti di gioco, animando una colorata frangia di pubblico che si è fatta sentire con continuità sugli spalti del Campo 1. Bene Mayar Sherif: l’egiziana classe ’96 ha dominato contro la wild card azzurra Lucrezia Stefanini, eliminata con un perentorio 6-2 6-0. Tutto facile per l’esperta Alizé Cornet, giustiziera di Stefanie Voegele (6-1 6-2), mentre prosegue la marcia di Donna Vekic, che dopo aver superato brillantemente le qualificazioni ha regolato con il punteggio di 6-1 6-4 Alison Riske, ottava testa di serie del Tenerife Ladies Open.