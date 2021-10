ATP 250 Anversa: Musetti vince il derby con Mager, lo aspetta Sinner

Con un doppio tiebreak Lorenzo Musetti supera Gianluca Mager nel primo turno dell’ATP 250 di Anversa, vincendo il derby azzurro. Bravo il carrarino a recuperare due break di svantaggio nel primo set e giocare un tiebreak quasi perfetto. Anche il secondo parziale va al “decider”, più preciso e incisivo Musetti, che lo chiude con un serve and volley d’autore. Coraggioso e pronto all’attacco Mager, in tutto il match, ma alcuni errori per troppa foga e fretta – soprattutto nei tiebreak – gli sono costati cari. Al contrario, Lorenzo è stato più bravo nel giocare bene i punti importanti, e salire col servizio a metà del primo set. Al prossimo turno Musetti sfida Jannik Sinner, un match molto atteso dagli appassionati italiani…

La partita è avanzata su di un piano tattico molto preciso: Mager ha cercato di imporre il suo tennis in spinta, ordinato e coraggioso, prendendosi rischi e facendo la differenza soprattutto all’avvio della partita, quando Musetti ha servito molto male ed era piuttosto ancorato dietro alla riga di fondo. Mager però ha sentito di più la pressione, ha esagerato con la spinta in alcune fasi delicate, proprio quando è venuto fuori Musetti. Servendo sul 5-4 nel primo, il ligure ha commesso un paio di errori gravi, coraggioso ma poco lucido, e Musetti ne ha approfittato. Lì la sua partita è svoltata, è salito col servizio, ha iniziato a macinare di più col rovescio e ha cercato maggiormente di muovere il gioco, attaccando la rete e con la palla corta, diventata una vera arma. Ottimo nel tiebreak, è stato bravo a mantenere il livello per tutto il secondo set, dove ha concesso solo una palla break – e Set Point – a Mager, cancellandola con classe, un rovescio lungo linea micidiale. Il suo marchio di fabbrica. Tirarlo così bene in quella fase delicata, è sinonimo di qualità. Nel tiebreak del secondo, è stato superiore Lorenzo, non errori ma colpi ben giocati, al contrario di Mager, che ha avvertito di più la tensione ed ha giocato come meno lucidità.

I derby sono sempre partite “strane”, Musetti ha vinto, giocando una discreta partita. Non ottima, ma un piccolo passo avanti rispetto alle prestazioni recenti, in cui era parso non solo poco incisivo, ma anche poco intenso, poco “cattivo”. Anche oggi il servizio non è stato all’altezza, con la seconda ha spesso subito, è un colpo da rafforzare assolutamente. Come i tempi di gioco da rendere più rapidi, anche se lui è un creativo e non sarà mai un tennista da uno-due di ritmo.

Proprio sul ritmo dovrà lottare domani, quando sfiderà Jannik Sinner. L’altoatesino è a caccia di punti pesanti per sperare in una qualificazione alle Finals di Torino, parte nettamente favorito contro Lorenzo. Ma, i derby, a volte sono partite strane. Sarà una partita tutta da seguire, domani alle 18.30 (in chiaro su Supertennis).

Marco Mazzoni

La cronaca della partita

Il derby azzurro ad Anversa scatta con Musetti al servizio. A 30 tiene il primo game di servizio. Anche Mager inizia sicuro, 1 pari. Nel terzo gioco, Mager è offensivo, si porta 15-30 ma è bravo Lorenzo a sparare un rovescio lungo linea che spacca lo scambio a suo favore. Una “stecca” di rovescio del toscano manda il gioco ai vantaggi. Ancora out un rovescio cross di Musetti, palla break per Mager. Si scambia, aolido Gianluca, sbaglia il terzo rovescio nel game Lorenzo. BREAK Magar, avanti 2-1 e servizio. Il ligure gioca solido e ordinato, anticipa bene col diritto e consolida il break, portandosi 3-1. Splendido un diritto in corsa lungo linea, vincente che gli vale il punto del game. Musetti è in difficoltà con la prima, basse percentuali e sulla seconda è aggredito dalla risposta del rivale, che lo sposta e butta fuori dal campo. Cerca di essere aggressivo i 19enne, e nonostante un pessimo 44% di prime in campo finora, riesce a portarsi 2-3. Parte bene Mager nel sesto game, ma poi commette due errori che lo condannano a palla break. Qua arriva un grandissimo colpo di Musetti: Mager serve al centro, attacca col diritto inside out ma Lorenzo intuisce, resta nell’angolo e trova una magia col passante lungo linea di rovescio. Esecuzione magistrale che gli vale il BREAK, 3 pari. Splendida reazione di Gianluca al break subito, è aggressivo in risposta, verticalizza subito il gioco e mettendo pressione a Musetti si porta 0-40. Sfrutta la seconda delle tre palle break, tornando in vantaggio 4-3 e servizio. Il ligure è attento, avanza e chiude di volo, un bel punto che gli vale il 5-3. Col secondo Ace del suo match, Lorenzo resta aggrappato al set, sotto 4-5. Ora Mager va a servire per il primo parziale. Prova a spingere col diritto Musetti, ma va fuori giri; lo aiuta il rovescio lungo linea, che pizzica l’angolo lasciato scoperto da Gianluca. 15 pari. Segue un altro gran passante di rovescio lungo linea, anche se stavolta l’attacco di Mager era più corto e prevedibile. 15-30. Magari si butta avanti, ma non chiude di volo, è ricacciato indietro e perde il punto. 15-40, due chance per rientrare per Musetti. Bene il ligure sulla prima, avanti e chiusura perentoria con lo smash; lungo scambio sulla seconda, stavolta è intenso Lorenzo e porta all’errore Gianluca. Altro BREAK, 5 pari, il set torna in equilibrio. Sull’onda del buon momento, Musetti è preciso dal centro del campo, si porta 40-15, ma tra una risposta vincente di Gianluca ed un doppio fallo, anche l’undicesimo game va ai vantaggi. Con coraggio “Muso” avanza e di forza si porta avanti 6-5. Bella reazione del carrarino, che ha aumentato la percentuale di prime e soprattutto è stato più aggressivo. Mager ora è sotto pressione, e infatti inizia male con un doppio fallo. È solo un attimo: con un gran rovescio, un servizio vincente e quindi un diritto preciso in avanzamento impatta sul 6 pari. Tiebreak Time. Scatta bene Lorenzo, diritto potente per l’1-0. Musetti strappa il primo mini-break con una smorzata improvvisa col diritto, rigiocato larga da Gianluca. 2-1 e servizio Musetti. Bene poi con l’attacco in contro tempo e chiusura precisa di volo, e quindi un bel punto offensivo, “smorza” e tocco a chiudere. 4-1 Lorenzo. Una stecca col diritto condanna Mager all’1-5. Con un’altra ottima palla corta, Lorenzo si porta 6-2, 4 set point. Basta il primo, è lunga la risposta rabbiosa del ligure. 7-6 Musetti, buona reazione per il 19enne nel set, sotto due volte di un break e 3-5, rimonta e domina il tiebreak con le sue variazioni.

Secondo set, inizia Mager alla battuta. Sconsolato il ligure quando subisce l’ennesimo passante di rovescio lungo linea, guarda il suo angolo ma continua a spingere. Il game va ai vantaggi. Comanda col diritto “Muso”, muove bene lo scambio e si procura una palla break. È Mager stavolta a tentare la palla corta, sua prima nell’incontro, sorprende Lorenzo e cancella la chance. 1-0 Mager. Musetti dal finale del primo set crea più tennis, è più incisivo rispetto all’abulico inizio, e trova un altro capolavoro sul 1-1 30-30, un passantino cross di rovescio tanto delicato quanto bello. Gli vale la palla break, ma Mager è bravo a cancellarla di forza, con un solido diritto. 2-1 Mager. Il set scorre sui game di servizio, bravo il ligure a spingere col diritto per non far prendere l’iniziativa al rivale. Dal tiebreak il servizio di Lorenzo ha preso più ritmo (pur senza portare punti diretti), non è un caso che tutto il suo tennis sia cresciuto. L’equilibrio non si rompe, 4-3 Mager, serve Musetti, che finora non ha concesso palle break nel secondo set. Sul 15 pari Lorenzo rischia un serve and volley con la seconda, venendo castigato dalla risposta di Gianluca. 15-30, prima situazione di pericolo nel set. Prova a chiudere l’angolo il ligure, ma esagera e sbaglia, 30 pari. Il rischio stavolta se lo prende il 19enne, con un diritto dal centro che pizzica la riga. Gran difesa e urlaccio di Musetti sul punto che gli vale il 4 pari. Si entra nella fase calda del set. Grinta, coraggio, intensità, Mager si porta 5-4, ora è Musetti con le spalle al muro. Gianluca trova una bella palla corta, è 15-30, a due punti dal secondo set. Uff! Rischia una risposta cross vincente che gli esce di poco… 30 pari. Ci riprova da destra e stavolta è in campo! Gran colpo, rischio premiato e Set Point Mager! Bravo anche Musetti, servizio esterno e rovescio a tutta lungo linea. Poi tenta una smorzata che Gianluca rimette, ma dopo il secondo rimbalzo. Con classe e qualità, Lorenzo impatta 5 pari. Inizia malissimo Mager l’undicesimo game, scaraventa malamente uno smash e poi forza out col diritto. Coraggio ok, ma troppa fretta e foga. 0-30. Continua a spingere, stavolta il rovescio vincente è ok, poi tenta una palla corta che… no! Musetti arriva comodo ma tocca malamente in rete, che chance sprecata! Altra smorzata di Gianluca, stavolta ottima, gli vale il punto (bel tocco davvero). Ci ha preso gusto il ligure, terza “smorza” di fila, anche stavolta ha successo, troppo lontano Musetti dalla riga di fondo. 6-5 Mager, si assicura quantomeno il tiebreak. Anche il toscano va di palla corta, vincente. A zero si assicura il 6 pari, altro tiebreak in questo derby azzurro. Mager parte forzando largo un rovescio aggressivo, 1-0 e servizio Musetti. Che tocco poi di “Muso”, vede il rivale ben dietro e via di smorzata col diritto, perfetta. 2-0. Vola 3-1 Lorenzo, buon servizio, ma Mager non si arrende. Si gira 4-2, con un pessimo errore di Gianluca, ancora troppa forza nel voler “spaccare la palla” con uno smash che poteva essere gestito meglio. Fa il pugno Lorenzo sul punto del 5-2, uno scambio giocato con intelligenza muovendo il rivale. Si butta avanti a testa bassa Mager, cerca di restare aggrappato al match con la sua condotta volitiva e arrembante. Sul 5-3 però commette un errore grave, sparando in rete un rovescio d’attacco, mal messo con i piedi e fuori equilibrio. 6-3 Musetti, 3 Match Point! Trasforma il primo, con un serve and volley strepitoso, chiuso con un tocchetto basso da campione. Game Set Match Musetti, una vittoria meritata per Lorenzo, bravo a giocare meglio nei punti importanti. Lo aspetta, al secondo turno, Jannik Sinner. Che partita…

Lorenzo Musetti vs Gianluca Mager



ATP ATP Antwerp Musetti L. Musetti L. 7 7 Mager G. Mager G. 6 6 Vincitore: Musetti L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Mager G. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Musetti L. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Mager G. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Musetti L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Mager G. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Musetti L. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Mager G. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Musetti L. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Mager G. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Musetti L. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Mager G. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 5-1* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 Mager G. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Musetti L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Mager G. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 Musetti L. 0-15 15-15 30-15 3-5 → 4-5 Mager G. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Musetti L. 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 Mager G. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Musetti L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Mager G. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Musetti L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Mager G. 0-15 15-30 30-30 1-0 → 1-1 Musetti L. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

6 ACES 51 DOUBLE FAULTS 453/83 (64%) FIRST SERVE58/90 (64%)39/53 (74%) 1ST SERVE POINTS WON 39/58 (67%)17/30 (57%) 2ND SERVE POINTS WON 15/32 (47%)2/4 (50%) BREAK POINTS SAVED 3/5 (60%)12 SERVICE GAMES PLAYED 1219/58 (33%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 14/53 (26%)17/32 (53%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 13/30 (43%)2/5 (40%) BREAK POINTS CONVERTED 2/4 (50%)12 RETURN GAMES PLAYED 124/8 (50%) NET POINTS WON 13/18 (72%)16 WINNERS 1811 UNFORCED ERRORS 2056/83 (67%) SERVICE POINTS WON 54/90 (60%)36/90 (40%) RETURN POINTS WON 27/83 (33%)92/173 (53%) TOTAL POINTS WON 81/173 (47%)