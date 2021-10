Il 17/18 Dicembre le Finals della Smatchme League ad Arma di Taggia con Fabio Fognini

SmatchMe è lieta di annunciare le Finals della SmatchMe League venerdì 17 e sabato 18 dicembre 2021 presso il Circolo Amatori Tennis Armesi di Arma di Taggia (Imperia), la casa di Fabio Fognini che interverrà all’evento con uno speciale Meet & Greet ditennis.

Fabio Fognini, che nel 2011 ha raggiunto i quarti di finale del Roland Garros e vinto il Masters

100 di Monte Carlo nel 2019, numero 9 Best Ranking nello stesso anno, primo tennista italiano

in top-ten mondiale dal 1978, palleggerà in campo coi vincitori della SmatchMe League in

qualità di ambassador dell’app SmatchMe, la community del tennis che consente a ogni

giocatore di scegliere l’avversario in base al proprio livello.

Per partecipare alla SmatchMe League, se sei già iscritto all’App, diventa un giocatore Premium

al costo di 4,99€ al mese (termini e condizioni sul sito), sfida e accetta le sfide degli utenti

organizzando privatamente orario, giorno e sede di gioco.

Dei match disputati da oggi, mercoledì 6 ottobre, a martedì 30 novembre 2021, saranno

calcolate per ogni giocatore le migliori 9 partite in base a questa classifica.

Tutti gli incontri si giocano al meglio dei 3 set di 4 game ciascuno, no advantage, con punto

secco e tie-break sul 3-3 nei primi due set. L’eventuale terzo set è un tie-break di 7 punti. Il

vincente della sfida scriverà il risultato sull’App che verrà confermato dallo sconfitto.

Il torneo nazionale segue 3 Categorie: Serie A, Serie B e Serie C, in base all’I.T.R. Rank e al Livello SmatchMe.

I migliori 12 della SmatchMe League (6 uomini e 6 donne) in base alla classifica

parteciperanno alle Master Finals di Arma di Taggia, ospiti dell’organizzazione che coprirà i

costi di trasferta, vitto e alloggio. Per accedere alla fase finale del torneo, i giocatori devono

essere tesserati FIT.

SmatchMe è un’app innovativa, facile da usare e bella da condividere. Gli iscritti hanno a

disposizione su tutto il territorio nazionale un’ampia gamma di maestri di tennis, a cui è

riservata anche l’Agenda Premium in abbonamento, per poter migliorare il proprio

gioco. SmatchMe è il campo base del tennis italiano, che vuole crescere a ogni latitudine con il

suo grande bacino di talenti, amatori, aspiranti e una forte dose di idee collettive