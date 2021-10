WTA Tenerife Ladies Open: Il resoconto di giornata con il programma di domani. Esordio di Giorgi e Stefanini

In attesa del debutto delle favorite, sono iniziati i match del tabellone principale del Tenerife Ladies Open, WTA 250 organizzato da MEF Tennis Events sui campi in veloce dell’Abama Tennis Academy. Un mix di giovani stelle e giocatrici esperte: differenti stili di gioco e di tecnica si incrociano in uno degli ultimi appuntamenti stagionali del circuito maggiore femminile.

Rimonta Li – Buona la prima per Ann Li. La ventunenne statunitense ha battuto in rimonta la padrona di casa Nuria Parrizas Diaz con il punteggio di 2-6 6-4 6-1 in 2 ore e 27 minuti di gioco: “È stata una battaglia, soprattutto dal punto di vista fisico. Sono felice di averla spuntata: è stato determinante continuare a crederci dopo il primo set. Nel secondo e nel terzo parziale sono riuscita ad esprimere il mio gioco spingendo e cercando di essere aggressiva punto dopo punto. Sono soddisfatta”. L’atleta a stelle e strisce è una delle giovani più interessanti del Tour: vincitrice di 3 titoli ITF, a febbraio a Melbourne ha raggiunto la prima finale in carriera in un torneo WTA 500, finale non disputata contro Anett Kontaveit per l’accavallamento con l’inizio degli Australian Open. Semifinalista nel WTA 250 di Monterrey, è 60 del mondo, suo best ranking: “Sicuramente è stata una stagione intensa, una stagione di prime volte in cui mi sono confrontata con grandi campionesse rendendomi conto di cosa devo migliorare per arrivare ai vertici. Mi sento fortunata ad essere qui, su un’isola meravigliosa, a fare ciò che amo”.

Ok Begu e Wang – Più esperta la romena Irina Begu, che si è sbarazzata della grintosa ucraina Marta Kostyuk con un doppio 6-4 in quasi 2 ore di gioco: “Sapevo che contro un’avversaria così forte sarebbe stato complicato vincere. E in generale il primo turno è sempre il match più insidioso del torneo. Sono contenta di aver chiuso l’incontro in due set”. Il Tenerife Ladies Open è il primo torneo in Europa della numero 56 del mondo da luglio: “Nel mio Paese e in molti di quelli del Vecchio Continente fa freddo e non ci sono le condizioni ideali per giocare a tennis. Tenerife è una location straordinaria. Spero di andare più avanti possibile”. Avanza al secondo turno anche Xinyu Wang, vincitrice del derby cinese contro Shuai Zhang con lo score di 6-2 6-1.

Center Court – Starting at: 11:30 AM

Varvara GRACHEVA (RUS) – Sara SORRIBES TORMO (ESP) [3]

[SR] Saisai ZHENG (CHN) – [WC] Rebeka MASAROVA (ESP)

Camila GIORGI (ITA) [4] – [Q] Aliona BOLSOVA (ESP)

Elina SVITOLINA (UKR) [1] – Maria Camila OSORIO SERRANO (COL)

Court 1 – Starting at: 11:30 AM

Heather WATSON (GBR) – Clara TAUSON (DEN) [7]

Alison RISKE (USA) [8] – [Q] Donna VEKIC (CRO)

Alison VAN UYTVANCK (BEL) – Danka KOVINIC (MNE)

[Q] Mandy MINELLA (LUX) – Greet MINNEN (BEL)

Court 2 – Starting at: 11:30 AM

Alizé CORNET (FRA) – [Q] Stefanie VOEGELE (SUI)

[WC] Lucrezia STEFANINI (ITA) – Mayar SHERIF (EGY)

Arantxa RUS (NED) – Viktorija GOLUBIC (SUI) [5]

Ankita RAINA (IND) Rosalie VAN DER HOEK (NED) – Eri HOZUMI (JPN) [2] Shuai ZHANG (CHN)

Beatrice GUMULYA (INA) [SR] Peangtarn PLIPUECH (THA) – Cristiana FERRANDO (ITA) [WC] Lucrezia STEFANINI (ITA)

Primo turno

Xinyu Wang b. Shuai Zhang 6-1 6-1Ann Li b. Nuria Parrizas Diaz 2-6 6-4 6-1Irina-Camelia Begu b. Marta Kostyuk 6-4 6-4