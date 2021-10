Chela operato per un aneurisma celebrale, sta bene

Operazione per il coach argentino

L’ex top15 argentino Juan Ignacio Chela ha rivelato su Twitter di esser stato operato lo scorso giovedì per un aneurisma celebrale. L’intervento era programmato, tutto è andato bene e gli sono stati impiantati due stents. Chela si trova a casa sua in Argentina, in convalescenza. Nel messaggio, ha ringraziato il neurochirurgo Pedro Lylyk e tutto il suo staff presso l’ospedale della Sagrada Familia dove è stato operato.

Classe 1979, Chela fu uno dei tennisti della “Legion” albiceleste che riportò grandi risultati a cavallo degli anni ’90 e 2000. Fu trovato positivo ad un controllo antidoping 2001, con un sospensione di tre mesi, decisione che contestò duramente dichiarandosi sempre “pulito”. In carriera ha vinto 6 tornei, toccando al n.15 (2004) il suo miglior piazzamento. Negli Slam, ha raggiunto i quarti a Roland Garros (2 volte) e US Open.

Dopo il ritiro ha iniziato la carriera di coach, aiutando nell’ultimo periodo Diego Schwartzman.

Ecco il tweet dell’argentino, a cui auguriamo pronta guarigione.