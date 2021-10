Sinner a caccia di punti per le Finals di Torino, per i bookie è favorito ad Anversa

Dopo la delusione di Indian Wells, con la sconfitta inaspettata negli ottavi di finale contro Taylor Fritz, la corsa di Jannik Sinner verso le Finals di Torino riparte dall’Atp di Anversa e l’italiano, secondo i betting analyst parte favorito per la conquista del titolo belga.

Il suo successo finale, ripotra agipronews, si gioca a 3 con il più diretto inseguitore, l’argentino Diego Schwartzman, in quota 7,50. L’altoatesino, ora superato anche da Norrie nell’Atp Race, dovrà stare attento anche al sudafricano Harris proposto a 9. Buona la presenza italiani nel torneo europeo, ma poche le speranze per gli altri tennisti di aggiudicarsi il torneo. Vale 50 volte la posta il titolo di Gianluca Mager, impegnato nel primo turno in un derby tutto italiano con Lorenzo Musetti, la cui vittoria si gioca a 66. Un clamoroso acuto del veterano Andreas Seppi si trova a 100.