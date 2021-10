Krajinovic è sicuro: “Djokovic sarà con noi in Davis”

Il serbo Filip Krajinovic ha affermato al magazine Blic di essere sicuro che Novak Djokovic non salterà l’appuntamento con le finali di Davis.

“Tengo molto alla Coppa Davis, amo giocare per il mio paese. Vorrei usare i prossimi tre tornei per alzare il mio livello di gioco prima della fase finale della Davis. Andremo lì con tutti i nostri migliori giocatori, il nostro obiettivo è alzare il trofeo, proprio come abbiamo fatto nel 2010. Novak? Sarà con noi, quindi sicuramente non andremo lì per perdere. Abbiamo fatto un accordo per giocare, tutti noi, siamo ansiosi di riportare in patria quel trofeo“.

Ricordiamo che Djokovic non ha più giocato dalla sconfitta in finale a US Open, a breve dovrebbe sciogliere la riserva sui propri impegno sino alla fine del 2021.