Prima vittoria in carriera in un torneo Masters 1000 per Cameron Norrie. Il britannico vince il torneo di Indian Wells (con il video della Finale)

Cameron Norrie, il 26enne britannico che ha iniziato il 2021 fuori dalla top 70 ATP ma è stato uno dei grandi protagonisti della stagione – con 47 vittorie e sei finali – ha vinto questa notte il torneo Masters 1000 di Indian Wells. È il secondo titolo in carriera (e del 2021) per il giocatore nato in Sudafrica e cresciuto in Nuova Zelanda.

Per il britannico è anche il primo titolo Masters 1000, in precedenza non aveva mai giocato nemmeno un quarto di finale prima di questa settimana!

In finale, Norrie, ex stella del circuito universitario statunitense e attuale 26° ATP, ha sconfitto il georgiano Nikoloz Basilashvili, 36° nel ranking mondiale, per 3-6, 6-4, 6-1, in 1h50, in un match dove Norrie è stato sotto di un set ed un break(1 a 2 e servizio Basilashvili) – ma come è sua abitudine – non ha rinunciato a combattere e vinto il secondo parziale per 6 a 4 mettendo a segno il controbreak nel quarto gioco ed il break decisivo nel decimo game e dominato la terza frazione per 6 a 1.

ATP ATP Indian Wells Norrie C. Norrie C. 3 6 6 Basilashvili N. Basilashvili N. 6 4 1 Vincitore: Norrie C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Norrie C. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Basilashvili N. 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Norrie C. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Basilashvili N. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Norrie C. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Basilashvili N. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Norrie C. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Basilashvili N. 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 Norrie C. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Basilashvili N. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Norrie C. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Basilashvili N. 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Norrie C. 15-0 15-15 15-30 30-30 2-2 → 3-2 Basilashvili N. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Norrie C. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Basilashvili N. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Norrie C. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Basilashvili N. 15-0 40-0 3-5 → 3-6 Norrie C. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Basilashvili N. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Norrie C. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Basilashvili N. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Norrie C. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Basilashvili N. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Norrie C. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Basilashvili N. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

1 ACES 22 DOUBLE FAULTS 043/72 (60%) FIRST SERVE 45/74 (61%)33/43 (77%) 1ST SERVE POINTS WON 25/45 (56%)14/29 (48%) 2ND SERVE POINTS WON 17/29 (59%)3/6 (50%) BREAK POINTS SAVED 3/8 (38%)13 SERVICE GAMES PLAYED 1320/45 (44%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 10/43 (23%)12/29 (41%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 15/29 (52%)5/8 (63%) BREAK POINTS CONVERTED 3/6 (50%)13 RETURN GAMES PLAYED 134/6 (67%) NET POINTS WON 6/9 (67%)10 WINNERS 2323 UNFORCED ERRORS 4447/72 (65%) SERVICE POINTS WON 42/74 (57%)32/74 (43%) RETURN POINTS WON 25/72 (35%)79/146 (54%) TOTAL POINTS WON 67/146 (46%)199 km/h MAX SPEED 203 km/h171 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 170 km/h143 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 148 km/h