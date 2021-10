Paula Badosa vince una grande partita e conquista Indian Wells! Prima spagnola a riuscirci

Paula Badosa, 23 anni, ha vinto quest’oggi il titolo più importante della sua carriera diventando anche la prima tennista spagnola nella storia a vincere il torneo femminile di Indian Wells, uno degli eventi più importanti del circuito dopo i tornei dello Slam.

In una finale assolutamente fantastica – una delle migliori degli ultimi anni del circuito femminile – Badosa, classificata al n.27° WTA, ha sconfitto in finale la bielorussa Victoria Azarenka, ex numero uno del mondo e campionessa ad Indian Wells nel 2011 e nel 2016 con il risultato di 7-6(5), 2-6 7-6(2) in 3h06 in un match in cui la bielorussa ha addirittura servito per il match nel terzo e decisivo set quando avanti per 5-4, 30 a 0 ha ceduto 4 punti consecutivi e perso la battuta ad un passo dalla vittoria.

La spagnola poi superato il pericolo riusciva ad imporsi al tiebreak decisivo per 7 punti a 2 dopo essere subito andata avanti per 5-1.

La Badosa con questo successo si avvicina alla top ten (11° posto) ed è ora sulla buona strada per qualificarsi alle WTA Finals di Guadalajara in programma all’inizio di Novembre. L’Azarenka, invece, finisce la stagione (ha già dichiarato che non giocherà più nel 2021) vicino alla top 25 (26° WTA) ed ha avuto da questo torneo buone indicazioni per la prossima stagione.