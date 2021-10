Il torneo di Tenerife accoglie le Big. Camila Giorgi in campo Martedì

Weekend di grandi arrivi al Tenerife Ladies Open. Il torneo WTA 250 organizzato da MEF Tennis Events ha accolto le stelle che giocheranno il tabellone principale, le atlete che si contenderanno il titolo sino alla finale in programma domenica 24 ottobre sul Center Court dell’Abama Tennis Academy.

Cornet si prepara a scendere in campo – Tra gli allenamenti di Camila Giorgi e Tamara Zidansek e l’approdo in hotel della numero 7 del mondo Elina Svitolina e dell’ambasciatrice del torneo Carla Suarez Navarro, ad esprimere le proprie sensazioni è stata Alizé Cornet, ex numero 11 WTA oggi alla posizione numero 64 della classifica mondiale: “Sono molto contenta di essere in una location meravigliosa come questa. Sono nel circuito da tanti anni, ovviamente c’è stata un’evoluzione nel mio modo di vivere il tennis, ma la passione non è mai tramontata. È il motivo per cui continuo ad allenarmi e a combattere giorno dopo giorno. Amo il tennis più di ogni altra cosa e sono felice che questo sport mi abbia permesso di volare per la prima volta a Tenerife”. La francese compirà 32 anni a gennaio: “Ho voglia di divertirmi ancora tanto e di vincere più match possibile. Mi alleno per farmi trovare pronta fisicamente e mentalmente ad appuntamenti come questo. Nel periodo storico che stiamo vivendo non è facile affrontare le fortissime giovani che si affacciano al circuito maggiore e in pochi mesi diventano competitive ai massimi livelli. Facendo valere anche la mia esperienza, voglio vincere ancora tanto”.

Le qualificate al main draw – Supera le qualificazioni Donna Vekic, che dopo due ore di gioco ha avuto la meglio di Ysaline Bonaventure con lo score di 6-2 4-6 6-1: “È stata molto dura. Sapevo che non sarebbe stato facile battere una giocatrice con cui avevo perso entrambi i precedenti. Conquistato il primo set ero convinta che ci sarebbe stato ancora tanto da lottare: sono felice di aver rialzato il livello nel terzo parziale sino al successo”. La croata è stata numero 19 del mondo, ma quest’anno le cose, sin qui, non sono andate nel migliore dei modi: “Dopo gli Australian Open ho subito un intervento chirurgico al ginocchio destro. Sto cercando di tornare in forma e di ritrovare confidenza con le competizioni, è complicato. In una situazione del genere i risultati passano quasi in secondo piano. Spero di continuare così e di guadagnare punti preziosi in vista della prossima stagione”. Accedono al tabellone principale anche la romena Jaqueline Cristian, la svizzera Stefanie Voegele e la cinese Xinyu Wang.

Camila Giorgi debutterà martedì 19 ottobre.

I risultati di domenica 17 ottobre

Ultimo turno qualificazioni

Donna Vekic b. Ysaline Bonaventure 6-2 4-6 6-1

Jaqueline Cristian b. Lesley Pattinama Kerkhove 6-3 6-2

Xinyu Wang b. Anna Bondar 6-1 6-3

Stefanie Voegele b. Kirsten Flipkens 6-3 7-6(7)