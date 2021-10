ATP Anversa Quali: Andreas Seppi inizia con una vittoria contro Onclin

Esordio ok per Andreas Seppi nelle qualificazioni dell’ATP 250 di Anversa. Domenica pomeriggio il 37enne caldarese si è imposto al primo turno sul belga Gauthier Onclin (ATP 524), dopo un’ora e 34 minuti di gioco, con il punteggio di 6-4, 7-5.

Una vittoria sofferta per l’altoatesino, che domani, lunedì si giocherà l’accesso al tabellone principale contro l’austriaco Dennis Novak (ATP 111). Seppi ed il 28enne di Klosterneuburg si sono affrontati una volta in carriera, nel 2017 sempre nelle qualificazioni a Vienna, con il padrone di casa che si è affermò in due set.

Oggi Seppi, attualmente il numero 93 del mondo, ha trovato dall’altra parte della rete il beniamino locale Gauthier Onclin. Il 20enne di Liege ha ricevuto una wild card per le qualificazioni ed occupa il 524° posto nella classifica ATP. Onclin ha debuttato oggi nel circuito ATP, normalmente parteciperà a tornei Challenger ed ITF. Partenza sprint di Seppi, che si porta subito sul 3-0 e 5-2. Poi l’altoatesino rallenta i ritmi, consentendo ad Onclin di accorciare le distanze sul 5-4. Seppi però non rischia più nulla e dopo 40 minuti di gioco chiude il parziale sul 6-4.

La seconda frazione di gioco è invece molto equilibrata. Onclin entra bene nel set, conquista immediatamente il break e vola sul 2-0 e 5-4. Seppi però non molla, pareggia sul 5-5 e poi toglie ancora una volta il turno di battuta al belga. Dopo poco più di un’ora e mezza di gioco il tennista caldarese si impone per 7-5.

5 ACES 12 DOUBLE FAULTS 648/77 (62%) FIRST SERVE 37/76 (49%)35/48 (73%) 1ST SERVE POINTS WON 23/37 (62%)9/29 (31%) 2ND SERVE POINTS WON 16/39 (41%)3/6 (50%) BREAK POINTS SAVED 3/8 (38%)11 SERVICE GAMES PLAYED 1114/37 (38%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 13/48 (27%)23/39 (59%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 20/29 (69%)5/8 (63%) BREAK POINTS CONVERTED 3/6 (50%)11 RETURN GAMES PLAYED 1116/18 (89%) NET POINTS WON 6/14 (43%)18 WINNERS 1432 UNFORCED ERRORS 2344/77 (57%) SERVICE POINTS WON 39/76 (51%)37/76 (49%) Return POINTS WON 33/77 (43%)81/153 (53%) TOTAL POINTS WON72/153 (47%)192km/h MAX SPEED 185 km/h154 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 143 km/h136 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 146 km/h