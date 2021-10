Jannik Sinner e la sfida con Mager o Musetti nel secondo turno di Anversa

Jannik Sinner è la prima testa di serie ad Anversa e punta al quinto titolo ATP in carriera, il quarto in questo splendido 2021. L’azzurro, che è ancora in corsa per le ATP Finals in programma a metà novembre a Torino, ha un bye al primo turno. Al secondo round il numero 14 del mondo troverà poi uno tra Lorenzo Musetti (ATP 62) e Gianluca Mager (ATP 73).

Sinner ha già giocato una volta contro i due connazionali. L’anno scorso al Roland Garros ha superato Mager in quattro set, mentre ha battuto Musetti due anni fa nelle pre-qualificazioni degli Internazionali d’Italia di Roma, dopo aver annullato un match point nel secondo parziale, in tre set. Sinner ha ottimi ricordi dell’”European Open”, avendo raggiunto proprio qui ad Anversa la sua prima semifinale ATP in carriera nel 2019.