Challenger Bogotà: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessun azzurro al via

CHALLENGER Bogota (Colombia) – Tabellone Principale, terra battuta

(1) Galan, Daniel Elahi vs Perchicot, Matthieu

Luz, Orlando vs (PR) Melzer, Gerald

Mejia, Nicolas vs Rodriguez, Cristian

Catarina, Lucas vs (8) Jaziri, Malek

(4) Jarry, Nicolas vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Gomez, Juan Sebastian

Oliveira, Goncalo vs Krstin, Pedja

Roca Batalla, Oriol vs (7) Blanch, Ulises

(6) De Jong, Jesper vs Martin Tiffon, Pol

(Alt) Zukas, Matias vs Quiroz, Roberto

Gautier, Alexis vs Pucinelli De Almeida, Matheus

Gonzalez, Alejandro vs (3) Kopriva, Vit

(5) Mena, Facundo vs Qualifier

(WC) Gomez, Alejandro vs Qualifier

Galarneau, Alexis vs (WC) Pena, Enrique

Svrcina, Dalibor vs (2) Altmaier, Daniel

CHALLENGER Bogota (Colombia) – Tabellone Qualificazione, terra battuta

(1) Couacaud, Enzovs (Alt) Patino, Luis(WC) Gomez, Mateovs (7) March, Cayetano

(2) Lazarov, Alexandar vs (Alt) Stevens, Bart

Pospisil, Jaroslav vs (5) Thirouin, Jean

(3) King, Evan vs Vernier, Michel

Castelnuovo, Luca vs (6) Hernandez, Juan Alejandro

(4) Reis Da Silva, Joao Lucas vs (WC) Hoyos, Alejandro

(WC) Rodriguez, Johan vs (8) Barrientos, Nicolas

1. [WC] Mateo Gomezvs [7] Cayetano March2. [4] Joao Lucas Reis Da Silvavs [WC] Alejandro Hoyos3. [WC] Johan Rodriguezvs [8] Nicolas Barrientos(non prima ore: 21:00)

GRANDSTAND – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Enzo Couacaud vs [Alt] Luis Patino

2. [2] Alexandar Lazarov vs [Alt] Bart Stevens

3. [3] Evan King vs Michel Vernier (non prima ore: 21:00)

Campo 5 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Jaroslav Pospisil vs [5] Jean Thirouin

2. Luca Castelnuovo vs [6] Juan Alejandro Hernandez