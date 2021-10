ATP 250 Anversa: Il Tabellone Principale. Sfida Mager vs Musetti al primo turno.Jannik Sinner testa di serie n.1 e sfiderà al secondo il vincente del derby

ATP 250 Anversa – Tabellone Principale – Indoor

(1) Sinner, Jannik vs Bye

Musetti, Lorenzo vs Mager, Gianluca

Delbonis, Federico vs Rinderknech, Arthur

(WC) Gasquet, Richard vs (8) Lajovic, Dusan

(4) Bautista Agut, Roberto vs Bye

Qualifier vs Fucsovics, Marton

Struff, Jan-Lennard vs Ramos-Vinolas, Albert

(WC) Bergs, Zizou vs (7) Harris, Lloyd

(5) Opelka, Reilly vs Qualifier

Popyrin, Alexei vs van de Zandschulp, Botic

Davidovich Fokina, Alejandro vs Thompson, Jordan

Bye vs (3) Garin, Cristian

(6) de Minaur, Alex vs Qualifier

Qualifier vs Paire, Benoit

Tiafoe, Frances vs (WC) Murray, Andy

Bye vs (2) Schwartzman, Diego