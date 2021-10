Masters e WTA 1000 Indian Wells: Il programma di Sabato 16 Ottobre 2021

STADIUM 1 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Veronika Kudermetova / Elena Rybakina vs [2] Su-Wei Hsieh / Elise Mertens

2. [23] Grigor Dimitrov vs [21] Cameron Norrie (non prima ore: 22:30)

3. [31] Taylor Fritz vs [29] Nikoloz Basilashvili

4. [7] John Peers / Filip Polasek vs Aslan Karatsev / Andrey Rublev (non prima ore: 02:30)