Indian Wells: Taylor Fritz annulla due match point ad A. Zverev e vola per la prima volta in semifinale in un Masters 1000 (con il video della partita)

Fritz in semifinale

Ancora una sorpresa ad Indian Wells! Dopo le eliminazioni ai quarti di finale di Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas, Taylor Fritz (39° ATP) aveva in serbo un colpo ancora più sorprendente per l’ultimo atto dei quarti di finale. L’americano aveva praticamente perso l’incontro con Alexander Zverev (4°) prima di compiere un vero miracolo sportivo.

Fritz, che non era mai stato nemmeno ai quarti di finale di un Masters 1000 prima del torneo americano, ha trionfato 4-6, 6-3, 7-6(3) dopo 2h22 in una partita con Zverev che ha mancato anche due match point. Sascha, dopo aver vinto il primo set e perso il secondo set per 6-3, si è trovato rapidamente a condurre 5-2. Tuttavia, si è lasciato sfuggire un match point sul servizio di Fritz e un altro sul proprio poco dopo e la partita è andata al tie-break, dove Fritz ha confezionato la più grande vittoria della sua carriera.