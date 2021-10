Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals: la situazione aggiornata. Rune insegue Cerundolo e Nakashima

Manca sempre meno al via delle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals, in programma dal 9 al 13 novembre 2021 a Milano. Ai tre tennisti già qualificati matematicamente al torneo (Jannik Sinner, Felix Auger-Aliassime e Carlos Alcaraz), si aggiungeranno altri quattro giocatori in base alla Race e una wild card per un totale di otto partecipanti.

Non c’è ancora la certezza della matematica, ma ormai sono quasi certi della qualificazione alle Next Gen Finals gli statunitensi Sebastian Korda e Jenson Brooksby, così come l’azzurro Lorenzo Musetti. A questo punto, dunque, a contendersi l’ultimo dei sette posti sarebbero in tre: Juan Manuel Cerundolo (ancora impegnato al Challenger di Santiago, in Cile) e Brandon Nakashima si ritrovano al momento distanziati tra loro di appena due punti mentre alle loro spalle c’è il danese Holger Vitus Nodskov Rune con poco più di cinquanta punti di ritardo.

In caso di qualche defezione, potrebbero aprirsi le porte del torneo anche per il francese Hugo Gaston e l’argentino Sebastian Baez, rispettivamente n.10 e n.11 della Race.

TENNISTI QUALIFICATI

1. Jannik Sinner (ITA)

2. Felix Auger-Aliassime (CAN)

3. Carlos Alcaraz (ESP)

TENNISTI IN CORSA PER LA QUALIFICAZIONE (PUNTI LIVE)

4. Sebastian Korda (USA) 1175

5. Jenson Brooksby (USA) 902

6. Lorenzo Musetti (ITA) 886

7. Juan Manuel Cerundolo (ARG) 688

8. Brandon Nakashima (USA) 686

9. Holger Vitus Nodskov Rune (DEN) 631

10. Hugo Gaston (FRA) 584

11. Sebastian Baez (ARG) 511

12. Jiri Lehecka (CZE) 405

13. Tomas Machac (CZE) 307

14. Flavio Cobolli (ITA) 281