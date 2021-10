Masters e WTA 1000 Indian Wells: Il programma completo di Giovedì 14 Ottobre 2021

STADIUM 1 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [21] Cameron Norrie vs [11] Diego Schwartzman

2. [23] Grigor Dimitrov vs [8] Hubert Hurkacz

3. [18] Anett Kontaveit vs [12] Ons Jabeur (non prima ore: 00:00)

4. [21] Paula Badosa vs [10] Angelique Kerber (non prima ore: 03:00)

5. Fabio Fognini / Lorenzo Sonego vs [8] Ivan Dodig / Marcelo Melo

STADIUM 2 – Ora italiana: 22:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [3] Shuko Aoyama / Ena Shibahara vs [2] Su-Wei Hsieh / Elise Mertens

2. Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko vs Veronika Kudermetova / Elena Rybakina (non prima ore: 23:30)

3. Rohan Bopanna / Denis Shapovalov vs Aslan Karatsev / Andrey Rublev (non prima ore: 03:00)