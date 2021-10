Masters 1000 Indian Wells: Eliminato agli ottavi di finale Jannik Sinner

Finisce negli ottavi di finale l’avventura di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Indian Wells. Nella notte tra mercoledì e giovedì il 20enne di Sesto Pusteria è stato eliminato dallo statunitense Taylor Fritz, numero 39 del ranking mondiale, in due set per 6-4, 6-3.

Sinner, numero 14 del mondo e 10° testa di serie nel torneo californiano, dopo aver concesso solo quattro giochi all’esordio (direttamente al 2° turno) all’australiano John Millman (ATP 58) ed aver avuto un bye contro John Isner, l’azzurro si è giocato un posto tra i migliori otto del torneo con il beniamino locale Taylor Fritz. Il 23enne americano è in un ottimo momento di forma, avendo battuto neanche 24 ore fa al terzo round il numero 7 del mondo Matteo Berrettini per 6-4, 6-3. Sinner e Fritz si sono affrontati per la prima volta in carriera.

Oggi il talento di Rancho Palos Verdes ha dimostrato tutte le sue qualità. Il primo set è molto equilibrato. Fino al 5-4 per Fritz entrambi i tennisti si tolgono rispettivamente due volte il turno di battuta. Poi, nel decimo game, lo statunitense si crea quattro palle set. Sinner riesce ad annullare le prime tre, non però il quarto, che Fritz chiude per il 6-4.

L’azzurro nel secondo parziale sbaglia troppo, anche perché Fritz a sprazzi sta dimostrando un tennis di altissimo livello. Sinner nel game d’apertura spreca due palle per il possibile 1-0, dall’altra parte il numero 39 piazza subito due break per l’allungo del 4-0. Sinner però non si arrende, rimonta una dei due break ed accorcia le distanze sul 4-2. Nel nono gioco l’azzurro sul servizio di Fritz, è già avanti 15-40. Lo statunitense però annulla entrambe le palle break e dopo un’ora e 40 minuti di gioco si impone con il primo match point per 6-3.

Sinner manca così il suo secondo quarto di finale di un “1000”. Tutto sommato una sconfitta che un po’ sorprende , merito però anche di un’ottima prova di Fritz. L’azzurro in queste settimane sta ancora cercando di qualificarsi per gli ATP Finals di Torino. Nella “Race” Sinner occupa momentaneamente il 10° posto con 2.595 punti. La prossima settimana l’allievo di Riccardo Piatti è iscritto nell’ATP 250 di Anversa, poi giocherà il “500” di Vienna.

ATP ATP Indian Wells Fritz T. Fritz T. 6 6 Sinner J. Sinner J. 4 3 Vincitore: Fritz T. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Fritz T. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Sinner J. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Fritz T. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Sinner J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Fritz T. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-0 → 4-1 Sinner J. 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 Fritz T. 15-0 40-0 2-0 → 3-0 Sinner J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Fritz T. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Sinner J. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Fritz T. 15-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Sinner J. 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 Fritz T. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Sinner J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Fritz T. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Sinner J. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Fritz T. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Sinner J. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Fritz T. 15-0 15-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

6 ACES 03 DOUBLE FAULTS 443/74 (58%) FIRST SERVE 33/65 (51%)25/43 (58%) 1ST SERVE POINTS WON 20/33 (61%)17/31 (55%)2ND SERVE POINTS WON 11/32 (34%)5/8 (63%) BREAK POINTS SAVED 7/12 (58%)10 SERVICE GAMES PLAYED 913/33 (39%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 18/43 (42%)21/32 (66%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 14/31 (45%)5/12 (42%) BREAK POINTS CONVERTED3/8 (38%)9 RETURN GAMES PLAYED 105/8 (63%) NET POINTS WON 4/8 (50%)25 WINNERS 1623 UNFORCED ERRORS 2142/74 (57%) SERVICE POINTS WON 31/65 (48%)34/65 (52%) RETURN POINTS WON 32/74 (43%)76/139 (55%) TOTAL POINTS WON 63/139 (45%)220km/h MAX SPEED 203km/h190 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 183 km/h153 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 142 km/h