Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati con il dettaglio del Day 8. Fuori Daniil Medvedev. Avanzano Zverev e Tsitsipas

Il Master 1000 di Indian Wells perde la sua testa di serie numero 1. Daniil Medvedev (ATP 2) è infatti stato eliminato da Grigor Dimitrov (28), che si è imposto in rimonta dopo oltre due ore di gioco per 4-6 6-4 6-3. Dopo il break subito in entrata che gli è costato il primo set, il bulgaro è stato capace di rimontare dal’1-4 nel secondo parziale vincendo nove giochi consecutivi, expploit che gli ha permesso anche di ipotecare la terza e decisiva frazione. Il 30enne se la vedrà ora con il polacco Hubert Hurkacz (12).

Hanno invece staccato il biglietto per i quarti per Stefanos Tsitsipas (ATP 3) e Alexander Zverev (4). Il greco ha impiegato 2h47′ per piegare la resistenza di Alex De Minaur, battendo l’australiano per 6-7 (3/7) 7-6 (7/3) 6-2, mentre il tedesco ha travolto il francese Gaël Monfils in appena un’ora con il punteggio di 6-1 6-3.

QF Norrie (21) – Schwartzman (11) 2-1 2.01 1.82

QF Dimitrov (23) – Hurkacz (8) 0-0 2.40 1.58

QF Fritz (31) – Zverev (3) 1-3 4.77 1.21

QF Basilashvili (29) – Tsitsipas (2) 0-2 4.67 1.20

QF Kontaveit (18) – Jabeur (12) 1-2 1.81 2.03

QF Badosa (21) – Kerber (10) 0-0 1.62 2.31

SF Azarenka (27) – Ostapenko (24) 1-0 1.57 2.45

Combined Indian Wells – 4° Turno M – Quarti di Finale F

STADIUM 1 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [11] Diego Schwartzman vs [6] Casper Ruud



2. [1] Daniil Medvedev vs [23] Grigor Dimitrov



3. [27] Victoria Azarenka vs [19] Jessica Pegula (non prima ore: 00:00)



4. Shelby Rogers vs [24] Jelena Ostapenko (non prima ore: 03:00)



5. [14] Gael Monfils vs [3] Alexander Zverev



STADIUM 2 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [19] Aslan Karatsev vs [8] Hubert Hurkacz



2. Tommy Paul vs [21] Cameron Norrie



3. [31] Taylor Fritz vs [10] Jannik Sinner



4. [22] Alex de Minaur vs [2] Stefanos Tsitsipas (non prima ore: 03:00)



5. [1] Nikola Mektic / Mate Pavic vs [7] John Peers / Filip Polasek



STADIUM 3 – Ora italiana: 22:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Veronika Kudermetova / Elena Rybakina vs Marie Bouzkova / Lucie Hradecka



2. [29] Nikoloz Basilashvili vs [24] Karen Khachanov



3. [5] Kevin Krawietz / Horia Tecau vs Tim Puetz / Michael Venus (non prima ore: 03:00)