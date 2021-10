Video del Giorno: Diego Schwartzman si meraviglia del colpo messo a segno

Lo stesso Diego Schwartzman è rimasto meravigliato quando ha visto l’effetto del suo colpo dopo aver colpito la volèe di rovescio nel match di terzo turno del torneo di Indian Wells contro Daniel Evans.

Evans ha messo una palla davanti ai suoi piedi, ed El Peque ha messo a segno un colpo con un effetto incredibile rendendo impossibile per il giocatore britannico raggiungerla.

When you know you've hit an absolute worldie 😂@dieschwartzman impressing himself in the desert!#BNPPO21 pic.twitter.com/91YCH79c2B

— Tennis TV (@TennisTV) October 11, 2021