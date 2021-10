All’Oltrepò Tennis Academy: stage intensivo con Simone Vagnozzi e Giancarlo Di Meo il 30 e 31 ottobre 2021

L’Oltrepò Tennis Academy, guidata dal Direttore Tecnico Giancarlo Di Meo, organizza uno stage di 2 giorni con Simone Vagnozzi e il preparatore tecnico Davide Cassinello di SV Tennis Team, aperto a tutti i tennisti a partire dai 10 anni – adulti compresi – che vorranno cogliere l’occasione di confrontarsi con uno dei migliori coach italiani, premiato anche dalla FIT nel 2018 come miglior coach dell’anno, in due giornate intensive di allenamento.

Simone Vagnozzi, un passato da n. 160 ATP, ha allenato tennisti del calibro di Marco Cecchinato, portandolo allo storico risultato della semifinale al Roland Garros 2018 e al best ranking di n.16 ATP e di Stefano Travaglia, portandolo al best ranking di n. 60 ATP.

Lo stage si svolgerà nella nuova struttura dell’Oltrepò Tennis Academy di Codevilla (PV), composta da 3 campi in Play-it, due in terra rossa e uno polivalente per calcio/calcetto/palestra, nelle giornate di sabato 30 e domenica 31 ottobre.

Sabato 30 si terranno due sessioni di allenamento che includeranno tre ore di tennis e una di atletica oltre a confronti teorici ed attività tecniche, tattiche, fisiche e mentali con inizio alle ore 9,00 fino alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 fino alle ore 19,00.

Domenica 31 si svolgerà una unica sessione di allenamento che includerà un’ora e mezza di tennis ed una di atletica oltre a confronti teorici ed attività tecniche, tattiche, fisiche e mentali con inizio alle ore 9,00 fino alle ore 12,30.

Le due giornate di stage comprendono anche l’utilizzo di Playsight, il servizio di video analisi di cui l’accademia è dotata, che consente di rivedere il filmato del proprio allenamento e commentarlo con lo staff tecnico dell’OTA e di SV Tennis Team.

A conclusione della seconda giornata pranzo presso agriturismo locale per degustare piatti tipici.

Il costo dello stage è di 250 Euro, incluso il pranzo degli atleti.

Ci sono a disposizione solo 27 posti, quindi affrettatevi a prenotare!

Per informazioni rivolgersi alla segreteria di OTA: 342 7654147 oppure e-mail segreteria@oltrepotennis.it