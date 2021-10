Masters 1000 Indian Wells: Sconfitta amara per Lorenzo Sonego. L’azzurro ha avuto palle set in entrambi i parziali

Amara sconfitta per Lorenzo Sonego, n.21 del ranking e 17 del seeding, che ha ceduto per 76(7) 76(3), dopo una battaglia di oltre due ore, al sudafricano Kevin Anderson, n.69 ATP nel secondo turno del torneo Masters 1000 di Indian Wells.

Nel primo parziale Anderson ha provato un paio di strappi (3-0 e 4-2), sempre ricuciti però dal piemontese. Lorenzo ha anche annullato due set-point nel dodicesimo game rifuggiandosi nel tie-break. Anche qui è stato il 35enne di Johannesburg a condurre le danze arrivano sul 6-3 al triplo set-point: con quattro punti consecutivi Sonego ha ribaltato la situazione procurandosi lui la chance di chiudere la frazione sul 7 a 6, ma alla fine è stato Anderson ad imporsi per 9 punti a 7 alla quarta palla set utile.

Nel secondo set nel decimo gioco grande occasione per Lorenzo che però non è riuscito a sfruttare nessuna delle due palle-break, altrettanti set-point, concessi dal sudafricano. A decidere è stato un altro tie-break dominato questa volta dal servizio di Anderson che è volato in un attimo sul 6 a 1 prima di chiudere la partita alla terza palla match a disposizione per 7 punti a 3.

ATP ATP Indian Wells Anderson K. Anderson K. 7 7 Sonego L. Sonego L. 6 6 Vincitore: Anderson K. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 Anderson K. 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Anderson K. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Anderson K. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Anderson K. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Anderson K. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Sonego L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Anderson K. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 6-7* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 Sonego L. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Anderson K. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Sonego L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Anderson K. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Anderson K. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Sonego L. 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Anderson K. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Anderson K. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Sonego L. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Anderson K. 15-0 30-0 40-15 0-0 → 1-0

10 ACES 52 DOUBLE FAULTS 250/82 (61%) FIRST SERVE 51/77 (66%)38/50 (76%) 1ST SERVE POINTS WON 38/51 (75%)20/32 (63%) 2ND SERVE POINTS WON 12/26 (46%)4/6 (67%) BREAK POINTS SAVED 3/5 (60%)12 SERVICE GAMES PLAYED 1213/51 (25%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 12/50 (24%)14/26 (54%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 12/32 (38%)2/5 (40%) BREAK POINTS CONVERTED 2/6 (33%)12 RETURN GAMES PLAYED 1219/31 (61%) NET POINTS WON 12/17 (71%)31 WINNERS 2219 UNFORCED ERRORS 1558/82 (71%) SERVICE POINTS WON 50/77 (65%)27/77 (35%) RETURN POINTS WON 24/82 (29%)85/159 (53%) TOTAL POINTS WON 74/159 (47%)227 km/h MAX SPEED 215 km/h204 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 198 km/h173 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 155 km/h