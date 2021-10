Masters 1000 Indian Wells: Avanza senza problemi Jannik Sinner

Jannik Sinner ha vinto il suo match d’esordio nel “BNP Paribas Open”, settimo Masters 1000 stagionale dotato di un montepremi di 8,36 milioni dollari, in corso sui campi in cemento di Indian Wells negli Stati Uniti. Il 20enne di Sesto Pusteria ha superato al secondo turno l’australiano John Millman (ATP 58) con un doppio 6-2.

Al terzo round Sinner, numero 10 del tabellone e con un bye al primo round, sfiderà il vincente dell’incontro tra lo statunitense John Isner (ATP 24) ed il giapponese Yoshihito Nishioka (ATP 75). L’azzurro ha perso l’unico scontro diretto contro Isner a metà agosto nel “1000” di Cincinnati in tre set, mentre non ha ancora giocato contro Nishioka.

L’altoatesino, che la scorsa domenica ha conquistato a Sofia il suo quarto titolo ATP in carriera, rimane così sempre in corsa per le ATP Finals di Torino in programma a metà novembre. Sinner, che occupa attualmente il 14° posto nelle classifiche mondiali, gioca per la prima volta in assoluto sui campi in cemento in California. Per Sinner è il decimo “1000” in carriera: il miglior risultato dell’allievo di Riccardo Piatti è la finale a Miami dello scorso aprile, dove fu sconfitto in due set dal polacco Hubert Hurkacz.

Stasera Sinner ha giocato un match perfetto. L’allievo di Riccardo Piatti parte benissimo e toglie subito due volte il turno di battuta al 32enne australiano. Dopo poco più di mezz’ora di gioco Sinner si aggiudica il primo set senza problemi per 6-2.

Anche nella seconda frazione di gioco l’azzurro piazza subito il break del 2-1. Sinner allunga sul 3-1, spianando così la strada per la conquista del match. Come nel primo set, Sinner sul 4-2 riesce nuovamente a togliere il turno di battuta a Millman. Il numero 58 si arrende, mentre Sinner sul proprio servizio non sbaglia nulla. Dopo un’ora e 14 minuti di gioco finisce 6-2 per la stella italiana. Grandissima prestazione di forza di Sinner, che non ha lasciato la minima chance a Millman.

ATP ATP Indian Wells Millman J. Millman J. 2 2 Sinner J. Sinner J. 6 6 Vincitore: Sinner J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Sinner J. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Millman J. 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Sinner J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Millman J. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Sinner J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Millman J. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Sinner J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Millman J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Millman J. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Millman J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Sinner J. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Millman J. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Millman J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

1 ACES 32 DOUBLE FAULTS 133/51 (65%) FIRST SERVE 21/40 (53%)18/33 (55%) 1ST SERVE POINTS WON 18/21 (86%)7/18 (39%) 2ND SERVE POINTS WON 14/19 (74%)3/7 (43%) BREAK POINTS SAVED 0/0 (0%)8 SERVICE GAMES PLAYED 83/21 (14%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 15/33 (45%)5/19 (26%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 11/18 (61%)0/0 (0%) BREAK POINTS CONVERTED 4/7 (57%)8 RETURN GAMES PLAYED 84/7 (57%) NET POINTS WON 5/5 (100%)9 WINNERS 2317 UNFORCED ERRORS 1325/51 (49%) SERVICE POINTS WON 32/40 (80%)8/40 (20%) RETURN POINTS WON 26/51 (51%)33/91 (36%) TOTAL POINTS WON 58/91 (64%)196 km/h MAX SPEED 202 km/h184 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 188 km/h132 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 143 km/h