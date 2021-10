Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati dei giocatori italiani impegnati nel Day 5 (LIVE)

Combined Indian Wells – 3° Turno

STADIUM 3 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

4°Inc. [LL] Jasmine Paolini vs [19] Jessica Pegula (non prima ore: 03:00)



Il match deve ancora iniziare

Combined Indian Wells – 2° Turno

STADIUM 2 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1°Inc. [5] Matteo Berrettini vs [Q] Alejandro Tabilo



Il match deve ancora iniziare

STADIUM 3 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1°Inc. John Millman vs [10] Jannik Sinner



Il match deve ancora iniziare

STADIUM 5 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1°Inc. Kevin Anderson vs [17] Lorenzo Sonego



Il match deve ancora iniziare

STADIUM 6 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1°Inc. [14] Gael Monfils vs Gianluca Mager



Il match deve ancora iniziare

2°Inc. [25] Fabio Fognini vs Jan-Lennard Struff



Il match deve ancora iniziare

STADIUM 9 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

4°Inc. Aslan Karatsev / Andrey Rublev vs Simone Bolelli / Maximo Gonzalez (non prima ore: 03:00)



Il match deve ancora iniziare