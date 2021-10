Masters e WTA 1000 Indian Wells: LIVE i risultati dei giocatori italiani impegnati nel Day 4 (LIVE)

WTA 1000 Indian Wells – 2°Turno

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Amanda Anisimovavs [30] Camila Giorgi(non prima ore: 21:30)[18] Anett Kontaveitvs [Q] Martina Trevisan

Masters 1000 Indian Wells – 2°Turno

STADIUM 5 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

4°Inc. [Q] Salvatore Caruso vs [19] Aslan Karatsev (non prima ore: 03:00)



Il match deve ancora iniziare

Masters 1000 Indian Wells – 1°Turno

STADIUM 5 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

5°Inc. Simone Bolelli / Maximo Gonzalez vs [4] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

[3] Marcel Granollers/ Horacio Zeballosvs Fabio Fognini/ Lorenzo Sonego