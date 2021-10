Emma Raducanu dopo la sconfitta ad Indian Wells: “Questa sconfitta è ottima per il mio processo di apprendimento”

Emma Raducanu, la 18enne che ha sorpreso tutti il mese scorso vincendo gli US Open, è tornata alla competizione questo venerdì con una sconfitta nel secondo turno del WTA 1000 Indian Wells.

Molto lontano dal livello di New York, dove ha vinto tutti i 20 set che ha giocato dalle qualifiche fino a diventare campionessa, Raducanu, numero 22 del mondo, è stata superata da Aliaksandra Sasnovich, 100 ° WTA, per 6-2, 6-4, in una partita in cui ha commesso tanti errori. La bielorussa affronterà ora Simona Halep, ex n.1 del mondo.

Al termine della partita ha dichiarato: “Sono ancora molto, molto nuova nel circuito. Ho pochissima esperienza. Quell’esperienza viene dal giocare settimane consecutive nel tour e ne ho bisogno. Alla fine sono ugualmente felice per questo incontro. Questa sconfitta è ottima per il mio processo di apprendimento”,

La britannica ha ancora tre tornei in programma nel 2021: il WTA 500 a Mosca e il WTA 250 a Cluj e Linz.