Masters 1000 Indian Wells: Gianluca Mager mette a segno una bella vittoria. Battuto Marton Fucsovics. Out Marcora

Bella vittoria per Gianluca Mager nel primo turno del torneo Masters 1000 di Indian Wells.

Il 26enne di Sanremo, n.73 ATP, nella notte italiana si è imposto in rimonta, con il punteggio di 16 63 62, in un’ora e 41 minuti di gioco, sull’ungherese Marton Fucsovics, n.42 del ranking.

Al secondo turno Gianluca Mager ritroverà dall’altra parte della rete il francese Gael Monfils, n.18 del ranking e 14 del seeding,

Da segnalare che nel terzo e decisivo set Gianluca ha saputo fronteggiare tre opportunità di break nel primo game, poi ne ha mancata una nel secondo, ma nel quarto ha “brekkato” a zero l’avversario volando sul 4-1 e poi completando l’opera con un altro “strappo” per il 62 finale.

Esce di scena Roberto Marcora, n.208 ATP, promosso dalle qualificazioni, che nella notte italiana è stato battuto per 64 60, in un’ora e un quarto di partita, dallo spagnolo Pedro Martinez, n.61 del ranking.

ATP ATP Indian Wells Fucsovics M. Fucsovics M. 6 3 2 Mager G. Mager G. 1 6 6 Vincitore: Mager G. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Fucsovics M. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Mager G. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Fucsovics M. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Mager G. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Fucsovics M. 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Mager G. 15-0 30-0 30-15 1-1 → 1-2 Fucsovics M. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Mager G. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Fucsovics M. 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Mager G. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 3-5 Fucsovics M. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 2-5 Mager G. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Fucsovics M. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 1-4 Mager G. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Fucsovics M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Mager G. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Fucsovics M. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Mager G. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-1 → 6-1 Fucsovics M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Mager G. 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 Fucsovics M. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Mager G. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Fucsovics M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Mager G. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

1 ACES 45 DOUBLE FAULTS 346/73 (63%) FIRST SERVE 32/69 (46%)28/46 (61%) 1ST SERVE POINTS WON 23/32 (72%)11/27 (41%) 2ND SERVE POINTS WON 17/37 (46%)3/8 (38%) BREAK POINTS SAVED 4/8 (50%)12 SERVICE GAMES PLAYED 129/32 (28%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 18/46 (39%)20/37 (54%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 16/27 (59%)4/8 (50%) BREAK POINTS CONVERTED 5/8 (63%)12 RETURN GAMES PLAYED 1216/27 (59%) NET POINTS WON 14/18 (78%)16 WINNERS 2817 UNFORCED ERRORS 2039/73 (53%) SERVICE POINTS WON 40/69 (58%)29/69 (42%) RETURN POINTS WON 34/73 (47%)68/142 (48%) TOTAL POINTS WON 74/142 (52%)195 km/h MAX SPEED 212km/h176 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 191 km/h143 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 153 km/h

ATP ATP Indian Wells Martinez P. Martinez P. 6 6 Marcora R. Marcora R. 4 0 Vincitore: Martinez P. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Martinez P. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 Marcora R. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 Martinez P. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Marcora R. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Martinez P. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Marcora R. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Martinez P. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Marcora R. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Martinez P. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Marcora R. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 Martinez P. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Marcora R. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Martinez P. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Marcora R. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Martinez P. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Marcora R. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

1 ACES 21 DOUBLE FAULTS 332/46 (70%) FIRST SERVE 32/54 (59%)27/32 (84%) 1ST SERVE POINTS WON22/32 (69%)7/14 (50%)2ND SERVE POINTS WON 6/22 (27%)3/3 (100%) BREAK POINTS SAVED 3/7 (43%)8 SERVICE GAMES PLAYED 810/32 (31%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 5/32 (16%)16/22 (73%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 7/14 (50%)4/7 (57%) BREAK POINTS CONVERTED 0/3 (0%)8 RETURN GAMES PLAYED 812/15 (80%) NET POINTS WON 9/20 (45%)18 WINNERS 1710 UNFORCED ERRORS 1934/46 (74%) SERVICE POINTS WON 28/54 (52%)26/54 (48%) RETURN POINTS WON 12/46 (26%)60/100 (60%) TOTAL POINTS WON 40/100 (40%)188 km/h MAX SPEED 196 km/h174 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 184 km/h145 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEEDn155 km/h