Masters 1000 e WTA 1000 Indian Wells: Martina Trevisan accede al secondo turno dopo una gran battaglia. Avanza anche Salvatore Caruso

Martina Trevisan ha conquistato il secondo turno nel torneo WTA 1000 di Indian Wells.

Nella notte italiana la 27enne mancina di Firenze, n.66 WTA (best ranking eguagliato), promossa dalle qualificazioni, ha battuto 64 67(8) 64, dopo una battaglia di tre ore e 52 minuti (secondo match più lungo di questo 2021, il settimo di sempre), la ceca Marie Bouzkova, n.93 WTA, firmando il suo primo successo in un main draw da ”1000”.

Prossima avversaria per Trevisan l’estone Anett Kontaveit, n.20 del ranking e 18 del seeding.

Nel primo set Martina sotto per 3 a 4 e servizio per l’avversaria piazzava un miniparziale di tre game consecutivi conquistando la frazione per 6 a 4.

Nel secondo set la Trevisan dopo essere stata sotto per 0 a 2, conquistava 4 game di fila e andava avanti per 4 a 2.

L’azzurra proprio sul 4 a 2, 40-15 e due palle per il 5 a 2 cedeva a sorpresa il servizio che riperdeva anche sul 4 pari, sempre dal 40-15.

Martina nel decimo game piazzava il controbreak e poi sul 5 a 5 perdeva per la quarta volta nel set la battuta.

Sul 6 a 5 la ceca mancava due palle set e cedeva nuovamente il servizio. Nel tiebreak però la Bouzkova si portava in un attimo sul 4 a 0, recupero della Trevisan che impattava sul 6 pari dopo aver annullato altre tre palle set sul 3 a 6.

La Trevisan poi mancava due palle match con la ceca che dopo aver rischiato grosso riusciva a conquistare la frazione per 10 punti a 8.

Nel terzo e decisivo set la Trevisan ha preso un break di vantaggio ma lo ha restituito (4-4). Nel settimo punto del nono gioco, in un tentativo di recupero la ceca, che da un po’ dava l’impressione di soffrire di crampi, è finita lunga sul campo restando immobile per qualche minuto: poi si è rialzata ma ha subìto il break. E poco dopo Trevisan ha chiuso 6-4 (al terzo match-point complessivo, quasi un’ora e mezza dopo i primi due).

Buona la prima per Salvatore Caruso nel primo turno del torneo Masters 1000 di Indian Wells.

L’azzurro, n.135 ATP, passato attraverso le qualificazioni e unico azzurro capitato nella parte alta del tabellone, ha liquidato per 63 61, in un’ora e 17 minuti di gioco, lo statunitense Zachary Svajda, n.434 del ranking, 18enne californiano di La Jolla in gara grazie ad una wild card.

Al secondo turno Caruso dovrà vedersela il russo Aslan Karatsev, n.23 del ranking e 19 del seeding

WTA WTA Indian Wells Trevisan M. Trevisan M. 6 6 6 Bouzkova M. Bouzkova M. 4 7 4 Vincitore: Trevisan M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Trevisan M. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Bouzkova M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Trevisan M. 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 Bouzkova M. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Trevisan M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Bouzkova M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Trevisan M. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Bouzkova M. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Trevisan M. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Bouzkova M. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 8*-8 8-9* 6-6 → 6-7 Bouzkova M. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 6-6 Trevisan M. 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 Bouzkova M. 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 Trevisan M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Bouzkova M. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Trevisan M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Bouzkova M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Trevisan M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Bouzkova M. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Trevisan M. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Bouzkova M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Trevisan M. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Bouzkova M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Trevisan M. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Bouzkova M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Trevisan M. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Bouzkova M. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Trevisan M. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Bouzkova M. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Trevisan M. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Bouzkova M. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Trevisan M. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1