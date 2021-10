Murray perde scarpe e anello di nozze (video)

Curioso episodio capitato ad Andy Murray. Lo scozzese ha pubblicato un video sui propri canali social in cui chiede aiuto per ritrovare le sue scarpe e… l’anello di nozze, che è solito tenere tra i lacci quando scende in campo. Andy ha pensato di lasciare le scarpe – sudate e malodoranti – sotto auto della transportation perché la sua stanza non è dotata di una buona ventilazione e nemmeno di un piccolo balcone. “Tornando dal ristorante qua a Indian Wells ho deciso di lasciare le scarpe sotto la macchina perché erano sudate e puzzolenti, necessitavano di un po’ di aria e di ascigarsi durante la notte. La mattina sono tornato alla macchina ma… le scarpe non c’erano. Non è la fine dal mondo, ho preso un altro paio per andare all’allenamento ma il mio fisio mi ha detto ‘ dov’è il tuo anello di matrimonio?’ e io ‘oh no….'”.

Da qua l’appello di Murray, che chiede ai fans di far girare il video sperando in qualche modo di riavere scarpe e soprattutto anello. Sorride Andy nel video, consapevole di aver commesso davvero una leggerezza, …ma chissà quanto riderà sua moglie!!!