WTA lancia la APP Health & Safety Connect

La WTA e la società KPMG hanno annunciato il lancio di una nuova applicazione che supporterà le atlete in merito al delicato tema della salute e sicurezza. Progettata congiuntamente da WTA e KPMG, l’app WTA Health & Safety Connect aggregherà i dati delle giocatrici e del tour, applicherà l’intelligenza artificiale e proporrà nuovi approfondimenti medici con l’obiettivo di modellare gli standard di salute e sicurezza per il tennis professionistico femminile.

“Migliorare la salute e la sicurezza e ridurre al minimo le malattie e gli infortuni per le nostre giocatrici è l’obiettivo principale del nostro sport”, ha affermato Micky Lawler, presidente WTA. “Non solo questa tecnologia migliora l’opportunità per ottenere prestazioni ottimali, ma garantisce anche la massima qualità sul campo da tennis”.

La nuova piattaforma nasce con l’idea di migliorare e performare lo sforzo di scambio di informazioni della WTA per elevare i protocolli di salute e sicurezza dei tornei per i membri attuali e futuri del tour femminile.

L’app consentirà alla WTA di analizzare i dati nel contesto delle mutevoli esigenze di salute e sicurezza, dei diversi ambienti dei tornei e dell’ampiezza degli studi generati in decenni di cura e ricerca sugli atleti. L’app WTA Health & Safety Connect fungerà da scambio bidirezionale completo per i giocatori e il personale dello staff per connettersi con le ultime informazioni e strumenti di salute e sicurezza. Ciò include variabili come i più attuali problemi di salute relativi al Covid-19, gli indice di calore, le condizioni di qualità dell’aria, l’affaticamento, la prevenzione delle malattie, il recupero o le risorse per la salute mentale.

Le funzionalità della App verranno implementate in più fasi, a partire da questo autunno con gli strumenti di gestione del Covid-19 progettati per soddisfare i requisiti di sicurezza per gli eventi del Tour. La piattaforma fungerà immediatamente da hub centralizzato per la salute e la sicurezza, fornendo vaccinazioni, test e documentazione di viaggio in tempo reale, insieme al monitoraggio dei sintomi, per aiutare a mantenere le atlete e il personale al sicuro, in salute e informati.

“Sapendo che la salute e la sicurezza delle atlete della WTA è la massima priorità, abbiamo incaricato il nostro Digital Team di sviluppare una soluzione tecnologica che possa servire immediatamente, ponendo le basi per future opportunità”, ha affermato Shawn Quill, National Sports di KPMG. “Per consentire un uso efficace di questa piattaforma, abbiamo esaminato ogni fase del processo attraverso gli occhi degli atleti, combinando innovazione, analisi dei dati e tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico”.

Marco Mazzoni