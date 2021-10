WTA 1000 Indian Wells: la Giorgi vola Oltreoceano alla ricerca del bis, ma per i bookie serve un’impresa

Dopo l’exploit di Montreal, dove ha vinto il primo WTA 1000 della sua carriera, Camila Giorgi tenta il bis sul cemento americano di Indian Wells. Non sarà un percorso facile quello dell’azzurra, in un tabellone femminile come sempre all’insegna dell’equilibrio, tanto che per gli esperti la vittoria della Giorgi vale 30 volte la posta.

La favorita per il successo finale è la campionessa in carica dell’Us Open, la baby Emma Raducanu che si gioca a 8.50 davanti ad un trittico formato da Iga Swiatek, Karoline Pliskova e Garbine Muguruza in quota a 12.

Visto l’annullamento dell’edizione 2020 causa Covid-19, la campionessa in carica resta la vincitrice del 2019, Bianca Andreescu con una sua doppietta proposta a 18, stessa quota di altre due baby fenomenali del circuito, Cori Gauff e la perdente della finalissima di Flushing Meadows, Leylah Fernandez.