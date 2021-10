Masters 1000 e WTA 1000 Indian Wells: Il programma completo di Martedì 05 Ottobre 2021. In campo 8 azzurri

STADIUM 2 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [11] Emilio Gomez vs [WC] Aleksandar Kovacevic

2. Michael Geerts vs [20] Christopher Eubanks

3. [PR] Denis Istomin vs [13] Ernesto Escobedo

4. [1] Botic van de Zandschulp vs Peter Polansky

5. Matteo Viola vs [16] Thanasi Kokkinakis (non prima ore: 03:00)

STADIUM 3 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Martina Trevisan vs [WC] Reese Brantmeier

2. [11] Maddison Inglis vs Alycia Parks

3. [9] Beatriz Haddad Maia vs [WC] Usue Maitane Arconada

4. [4] Astra Sharma vs [WC] Peyton Stearns

STADIUM 4 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Victor Lilov vs [15] Joao Sousa

2. [9] Jason Jung vs [WC] Stefan Kozlov

3. Michael Mmoh vs [17] Alejandro Tabilo

4. [4] Maxime Cressy vs Hiroki Moriya

5. [3] Alex Bolt vs Roberto Marcora

STADIUM 5 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Ulises Blanch vs [24] Aleksandar Vukic

2. [12] Bjorn Fratangelo vs Mikael Torpegaard

3. [6] Evgeny Donskoy vs Adrian Menendez-Maceiras

4. Thai-Son Kwiatkowski vs [21] Ernests Gulbis

5. Roberto Quiroz vs [19] Ramkumar Ramanathan

STADIUM 6 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Magdalena Frech vs [21] Rebecca Marino

2. [DA SR] Priscilla Hon vs [19] Anna Kalinskaya

3. [6] Zarina Diyas vs [13] Olga Govortsova

4. En-Shuo Liang vs Caroline Dolehide

STADIUM 7 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Brayden Schnur vs [23] Ivo Karlovic

2. [8] Mitchell Krueger vs [WC] Govind Nanda

3. [7] Federico Gaio vs Andrea Arnaboldi

4. Christian Harrison vs [18] Enzo Couacaud

5. [2] Salvatore Caruso vs Jason Kubler

STADIUM 8 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Jasmine Paolini vs [15] Kateryna Kozlova

2. [7] Kristina Kucova vs Mai Hontama

3. [12] Kirsten Flipkens vs [23] Katarzyna Kawa

4. [3] Elena-Gabriela Ruse vs [17] Lesley Pattinama Kerkhove

STADIUM 9 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [10] Altug Celikbilek vs Thomas Fabbiano

2. Maxime Janvier vs [14] Cem Ilkel

3. [WC] Shintaro Mochizuki vs [22] Renzo Olivo

4. [5] Mikhail Kukushkin vs Steven Diez