Andreas Seppi ci prova a Mouilleron-le-Captif. Poi proverà con i tornei indoor per l’accesso al Md Australian Open

Andreas Seppi giocherà la prossima settimana nell’ATP Challenger di Mouilleron-le-Captif, torneo francese dotato di 66.640 euro di montepremi. Il 37enne di Caldaro se la vedrà al primo turno con lo spagnolo Fernando Verdasco (ATP 145).

Andreas è la testa di serie numero 4 nell’ottimo torneo a Mouilleron-le-Captif. Seppi, numero 95 del mondo, non è certo stato fortunato nel sorteggio, avendo pescato subito all’esordio lo spagnolo Verdasco. I due 37enni, entrambi veterani nel circuito ATP, si sono già affrontati dieci volte in carriera. Precedenti nettamente a favore dell’ex numero 7 del mondo, che si è imposto in ben otto occasioni. Seppi ha invece vinto il primo scontro, 18 anni fa nel Challenger di Milano. Anche nel 2012 ai French Open di Parigi l’ha spuntato l’azzurro, in una partita infinita vinta in cinque set. L’ultimo scontro diretto tra Seppi e Verdasco risale quattro anni fa a Dubai, dove lo spagnolo si è affermato in due parziali.

Nelle prossime settimane Seppi cercherà di confermarsi tra i top 100 al mondo, che, in vista della nuova stagione, gli consentirebbe anche l’accesso diretto al main draw degli Australian Open. Fino alla fine della stagione, il caldarese dovrà ancora difendere un centinaio di punti. Dopo il torneo di Mouilleron-le-Captif (il successo vale 90 punti), l’azzurro giocherà nelle qualificazioni di Anversa, poi a fine ottobre sarà impegnato a Vienna, sempre nelle qualificazioni.