Naomi Osaka presto di nuovo in campo: “voglio solo godermi il tennis”

La tennista giapponese Naomi Osaka è riapparsa davanti ai media per informare che tornerà molto presto sui campi da tennis: “So che giocherò di nuovo molto presto, perché sento di sentirmi nuovamente in piena forma per giocare di nuovo a tennis. Non mi interessa vincere o perdere in questo momento, voglio solo godermi il tennis. Qualche mese fa mi succedeva che più le partite andavano avanti, più mi piacevano. Ora è il contrario, più sto in campo e più sento lo stress. Avevo bisogno di questa pausa per stare di nuovo bene con me stessa”.