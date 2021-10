Jannik Sinner parla dopo la finale conquistata a Sofia: “Oggi penso ci sia stata una buona partita”. L’azzurro giocherà in Davis “Sono molto contento di esordire in Coppa Davis” (con il video della partita)

Jannik Sinner ha parlato dopo l’accesso alla finale del torneo ATP 250 di Sofia.

“Sono davvero contento di essere ancora in finale in questo torneo, anche perché è stato un match assai duro, in cui ho rischiato di dover andare al terzo set. Mi spiace per il problema al piede a Krajinovic, mi auguro non sia nulla di grave. La chiave? E’ stata quella di rimanere sempre positivo come atteggiamento anche quando sono andato sotto di un break. La finale? Contro Monfils sarà dura, già agli Us Open mi ha fatto terribilmente soffrire…”

“Oggi penso ci sia stata una buona partita. Ci conosciamo abbastanza bene, ci alleniamo parecchio insieme, sono contento della vittoria.

Abbiamo sempre avuto grandi battaglie io e Gael, ma ogni match è differente, specialmente due su tre rispetto al tre su cinque. Spero che riusciremo a giocare una bella partita. Mi sento bene, sono giovane posso recuperare velocemente, la finale è alle 16.30 domani, ho tempo per recuperare. Non ho mai giocato tre set in questo torneo.

Ho visto Gael negli ultimi giorni, sta giocando bene, si sta muovendo bene, e su questo campo è fondamentale perché dopo due-tre game le palle sono molto grandi e non è semplice fare punto. Sono contento di essere in questa situazione e vediamo quello che succede domani.”

Sinner ha parlato dei suoi cambiamenti al servizio: “Mi ricordo in un torneo challenger, credo fosse il 2017 o il 2018, contro Marchenko, e la prima più veloce che ero riuscito a tirare era stata misurata 160 chilometri orari. Per cui abbiamo deciso che bisognava fare qualcosa. Era la fine dell’anno, e quindi abbiamo provato con la tecnica che unisce i piedi alla fine del movimento e il servizio andava molto più velocemente. Allora ero molto magro non avevo molti muscoli, non riuscivo a colpire molto forte. Ora la situazione è diversa, per cui abbiamo deciso di ritornare al movimento senza il ricongiungimento dei piedi.”

L’estate scorsa avevo la sensazione che dovessimo cambiare qualcosa nel servizio. Credo che il nuovo movimento renda le cose meglio. Mi sento bene, ma per ogni giocatore è differente. I grandi servitori hanno tutti il piede che viene vicino, per cui dipende. Magari tra qualche anno cambierò di nuovo, non lo so. Dipende anche da come ci si sente fisicamente. Il cambiamento è stato molto rapido: un giorno al Queen’s ho giocato il singolare con il servizio unendo i piedi, e poi ho giocato il doppio senza unire i piedi.”

“Ho deciso di giocare il doppio con Matteo Berrettini la settimana prossima perchè nessuno di noi aveva un compagno, quindi ci siamo messi insieme. Mi fa molto piacere giocare con lui, posso imparare tanto, ci siamo anche allenati parecchio insieme. Non so se riuscirò a giocare il doppio in Coppa Davis, ci sono giocatori che giocano il doppio meglio di me. Sono molto contento di esordire in Coppa Davis, ho aspettato il momento giusto, ci sono state altre occasioni in cui il mio team e io abbiamo valutato ed è stato deciso che non era il momento adatto. Abbiamo la fortuna di giocare in casa, sarà una bella atmosfera a Torino”.