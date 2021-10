A Dicembre si disputeranno altri due tornei challenger in Italia. Il Villa Carpena sempre più internazionale: in autunno altri due Tornei Atp Challenger 80

Due eventi prestigiosi e consecutivi che produrranno un indotto di grande qualità sul territorio, con l’arrivo di centinaia di ospiti nelle due settimane dei tornei, tra atleti, coaches, manager e addetti ai lavori

Il Circolo Tennis Villa Carpena in collaborazione con la società Tennis Lab di Biella, che fa capo a Cosimo Napolitano, ha raggiunto un accordo con Atp Challenger Tour per l’organizzazione di due Tornei Atp Challenger 80 che si terranno all’interno della struttura forlivese dal 29 novembre al 12 dicembre. “Si tratta di un accordo unico nel suo genere – sottolinea l’organizzatore Cosimo Napolitano – che permetterà agli appassionati e agli sportivi della città di Forlì e della regioneEmilia Romagna di godere dello spettacolo del tennis internazionale di alto livello per ben 14 giorni”.

Alcuni giocatori del calibro di Caruso e Travaglia hanno giàdimostrato grande interesse per questi due appuntamenti e chissà che non siano proprio loro due i primi iscritti a queste manifestazioni.

Due eventi prestigiosi e consecutivi che produrranno un indotto di grande qualità sul territorio, con l’arrivo di centinaia di ospiti nelle due settimane dei tornei, tra atleti, coaches, manager e addetti ai lavori, che porteranno la città di Forlì e la regione Emilia Romagna ad essere, per un periodo raddoppiato rispetto ai normali tornei Atp, al centro del mondo tennistico internazionale, con ricadute economiche, di immagine e promozionali eccezionali.

“I due tornei prenderanno la denominazione “Internazionali Città di Forlì” e questo dimostra quanto l’amministrazione comunale forlivese sia, come sempre legata, all’organizzazione di grandi eventi sportivi nella nostra città, per questo motivo ringraziamo ancora una volta il sindaco Gian Luca Zattini ed il vicesindaco Daniele Mezzacapo”, viene evidenziato.