Jannik Sinner parla dopo la prima a Sofia: “Penso che il mio anno sia stato buono, ma con alcuni alti e bassi. Il luogo dove si vince il primo torneo diventa molto speciale”

Jannik Sinner ha solo 20 anni ed è il miglior giocatore della sua fascia d’età in termini di classifica. Con un profilo basso e dichiarazioni che mostrano che tiene sempre i piedi per terra, l’attuale n.14° del Ranking ha debuttato all’ATP 250 di Sofia con una vittoria 6-2, 7-6(3) su Egor Gerasimov nel suo primo incontro ma di secondo turno dopo il bye dell’esordio.

“L’anno scorso ho vissuto molte emozioni. Questa stagione è molto diversa. Sarebbe bello poter toccare di nuovo questo trofeo, quindi cercherò di difendere quello che ho fatto l’anno scorso, anche se so che ho ancora una lunga strada da percorrere”, ha detto in conferenza stampa Jannik.

“Penso che il mio anno sia stato buono, ma con alcuni alti e bassi. Ogni settimana cerco di imparare e capire qualcosa di nuovo.

Cerco di giocare il mio miglior tennis, ma ovviamente non è sempre facile.”

Nonostante la vicinanza (nel tempo) e la lontananza (nella distanza) del Masters 1000 di Indian Wells, che inizierà lunedì prossimo, Sinner non ha mai esitato di giocare il torneo di questa settimana. “Sono felice di essere di nuovo qui a Sofia. Il luogo dove si vince il primo torneo diventa molto speciale. Sono davvero molto grato per come la folla mi ha sostenuto l’anno scorso”.

Oltre ad avere l’età e i punti per far parte alle Next Gen Masters di Milano, l’allievo di Riccardo Piatti ha un obiettivo più grande: le ATP Finals. Ha già vinto il torneo U21 due stagioni fa a Milano e, di conseguenza, ha alzato la barra ad un altro livello. Anche se non ci sono ancora troppi punti da conquistare, l’italiano non si arrenderà e lotterà fino alla fine per i quattro posti rimanenti (Djokovic, Medvedev, Tsitsipas e Zverev sono già qualificati). In questo senso, sono in palio 2300 punti ed è al momento a 375 punti da Casper Ruud, l’ultimo giocatore al momento qualificato dopo il forfait di Rafael Nadal.