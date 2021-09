Sinner cerca il bis a Sofia: l’azzurro è favorito per il titolo

Jannik Sinner va alla caccia del bis in quel di Sofia. Dopo il titolo conquistato nel 2020, l’azzurro ha tutta l’intenzione di ripetersi, forte anche della fiducia dei betting analyst: il secondo successo consecutivo in Bulgaria si gioca infatti a 3,75. Si tratterebbe del quarto sigillo a livello Atp per Sinner che cerca inoltre punti importanti per agguantare le Finals di Torino.

Alle sue spalle, riferisce Agipronews, spiccano entrambi a quota 7,50, il francese Gael Monfils e il bielorusso Ilya Ivashka. Tutti avversari piuttosto lontani dall’altoatesino secondo i bookie, che pagano 12 volte la posta i nomi di Alexander Bublik, Alex De Minaur e Filip Krajinovic.