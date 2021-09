Nel 2021 l’Italia è il paese che ha vinto più tornei in singolare maschile. Bene l’Argentina

Siamo a fine settembre, mancano ancora due intensi mesi di tennis maschile tra gli ultimi Masters 1000, la finale di Coppa Davis e soprattutto i due grandi appuntamenti organizzati in Italia: NextGen Finals a Milano e ATP Finals a Torino. Possiamo già iniziare a guardare un po’ di numeri, per tirare un primo bilancio stagionale. Il tennis maschile azzurro tira forte, fortissimo. Lo conferma un dato molto interessante.

Se prendiamo i vincitori in singolare di tornei nelle varie categorie (ATP, Challenger, ITF), troviamo proprio il “Belpaese” come nazione più vincente dallo scorso gennaio. Infatti i giocatori azzurri hanno portato a casa complessivamente 38 titoli, così suddivisi: 5 ATP (2 Sinner, 2 Berrettini, 1 Sonego), 7 Challenger (Seppi, Mager, Pellegrino, Moroni, Zeppieri, 2 Agamennone) e ben 26 ITF. Nessuna nazione al mondo ha fatto meglio. Segue l’Argentina con 36 successi (2 – 15 – 19), poi Francia a 33 (1 – 8 – 24) insieme agli Stati Uniti (2 – 13 – 18), quindi Spagna a 32 (6 – 11 -15) a chiudere questa prestigiosa top5 per nazioni.

Questo dato, davvero notevole, è la conferma di come il tennis nazionale al maschile stia vivendo un momento storico memorabile, con successi a tutti i livelli. Molto significativo il numero di vittorie nelle categorie “minori”, segnale di nuovi giocatori giovani in arrivo e di un movimento forte e in salute.

A livello di Tour maggiore, solo Russia e Spagna con 6 titoli hanno fatto meglio dell’Italia finora in stagione.

Molto buono, quasi sorprendente, il dato dell’Argentina. Nel bellissimo paese sudamericano il tennis è uno degli sport più amati, ma la gravissima crisi economica che imperversa da anni, aggravata dalla terribile svalutazione della moneta nazionale, ha reso molto complicato per i giovani viaggiare lontano da casa per molti mesi e quindi fare esperienza e punti per il ranking.

Marco Mazzoni