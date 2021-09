Emma Raducanu gioca il rovescio ad una mano (Video)

Emma Raducanu, 18 anni e recente campionessa agli US Open 2021, ha sorpreso i suoi fan questo lunedì pubblicando un video sui social media in cui colpisce il rovescio ad una mano dichiarando di voler iniziare a giocare quel colpo.

Non è chiaro se si tratta di uno scherzo o meno.

🚨 BREAKING NEWS 🚨

Emma Raducanu announces the change to a ☝️ hander following the Open 🏆 pic.twitter.com/OFqmFMUVvY

— Tennis_Point (@tennis_point_US) September 27, 2021