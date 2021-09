ITF Le Neubourg e Berkeley: I Main Draw

ITF LE NEUBOURG(Fra 80k cemento outdoor)

[1] Danka Kovinic vs Pemra Ozgen

Estelle Cascino vs Arianne Hartono

Audrey Albie vs Cristiana Ferrando

Chiara Scholl vs [7] Jessika Ponchet

[3] Mihaela Buzarnescu vs Ylena In-albon

Lucie Nguyen tan vs Maria Gutierrez carrasco

Laura Pigossi vs Lois Boisson

Irina Fetecau vs [5] Amandine Hesse

[6] Lucrezia Stefanini vs Olivia Gadecki

Tereza Smitkova vs Sarah Beth Grey

Momoko Kobori vs Iryna Shymanovich

Anna Kubareva vs [4] Anna Bondar

[8] Indy De vroome vs Oksana Selekhmeteva

Daria Snigur vs Manon Arcangioli

Aravane Rezai vs Robin Anderson

Salma Djoubri vs [2] Harmony Tan

ITF BERKELEY(Usa 60k cemento outdoor)

In attesa…