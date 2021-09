ATP 250 Sofia: Buona la prima per Gianluca Mager

Gianluca Mager conquista il secondo turno nel torneo ATP 250 di Sofia.

Il 26enne sanremese, n.78 ATP, ha eliminato per 63 62, in un’ora e nove minuti di gioco, il francese Adrian Mannarino, n.54 del ranking e 6 del seeding.

Mager ha iniziato bene piazzando un break nel quarto game confermando poi il vantaggio (4-1). Mannarino è già stato bravo ad evitare il doppio break (4-2) ma Mager si è comunque assicurato il primo set per 6-3 infilando quattro punti consecutivi dallo 0-30.

L’azzurro ha preso un break di vantaggio anche nel terzo gioco della seconda frazione. In un sesto game complicato Mager ha concesso ed annullato la prima palla-break dell’incontro salendo poi 4-2. Scampato il pericolo Gianluca non ha concesso più nulla e con il terzo gioco di fila ha chiuso 6-2 al primo match-point utile e piazzando un nuovo break.

Al secondo turno Mager troverà dall’altra parte della rete il serbo Miomir Kecmanovic, n.62 del ranking.

ATP ATP Sofia Mannarino A. Mannarino A. 3 2 Mager G. Mager G. 6 6 Vincitore: Mager G. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Mager G. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Mannarino A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Mager G. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Mannarino A. 15-0 30-0 1-3 → 2-3 Mager G. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Mannarino A. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Mager G. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Mannarino A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Mager G. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Mannarino A. 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Mager G. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Mannarino A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Mager G. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Mannarino A. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Mager G. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Mannarino A. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Mager G. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2 Aces 71 Double Faults 246%(22/48)1st Serve 52%(26/50)73%(16/22)1st Serve Points Won 77%(20/26)46%(12/26)2nd Serve Points Won 75%(18/24)50%(3/6)Break Points Saved 100%(1/1)8 Service Games Played 923%(6/26)1st Serve Return Points Won 27%(6/22)25%(6/24)2nd Serve Return Points Won 54%(14/26)0%(0/1)Break Points Converted 50%(3/6)9 Return Games Played 858%(28/48)Service Points Won 76%(38/50)24%(12/50)Return Points Won 42%20/48)41%(40/98)Total Points Won 59%(58/98)