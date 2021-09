L’Europa vince ancora la Laver Cup

Per la prima volta non c’erano Federer (comunque presente in tribuna), Nadal e Djokovic, ma per il Team Europe ha fatto davvero poca differenza. A Boston, in una quarta edizione della manifestazione ancor più senza storia rispetto alle precedenti, la selezione diretta da Borg ha surclassato il Team World di McEnroe con un clamoroso 14-1.

A garantire il successo europeo è stato il doppio che ha aperto il day 3, con Rublev e Zverev a superare per 6-2 6-7 (5/7) 10/3 la coppia nordamericana composta da Opelka e Shapovalov e a rendere inutili gli ultimi 3 singolari (al terzo giorno ogni vittoria porta 3 punti).