ATP 250 Nur Sultan: Fa festa Soonwoo Kwon. Primo titolo in carriera per il coreano (con il video della Finale)

Il coreano Soonwoo Kwon ha vinto questa mattina il torneo ATP 250 di Nur Sultan. Il 23enne di Sangiu ha sconfitto in finale per 7-6(6) 6-3 l’australiano James Duckworth.

Per il coreano si tratta del primo successo in carriera nel circuito maggiore. Entrerà per la prima volta tra i primi 60 del mondo (precisamente al n.57).

Diventa così il nono giocatore a conquistare il primo titolo nel circuito maggiore nel 2021 dopo Daniel Evans (Melbourne-2 ), Alexei Popyrin (Singapore), Juan Manuel Cerundolo (Cordoba), Aslan Karatsev (Dubai), Sebastian Korda ( Parma ), Cameron Norrie (Los Cabos), Carlos Alcaraz (Umag) e Ilya Ivashka (Winston-Salem).

“Sono davvero felice di questa vittoria. E’ stato un match molto duro, James ha servito molto bene, ho cercato di rimanere concentrato di ogni singolo punto”. dichiara Kwon alla fine della partita.