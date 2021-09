Serena entra negli “anta”, auguri Campionessa (di Marco Mazzoni)

26 settembre 1981. Giusto 40 anni fa nasceva Serena Jameka Williams, destinata a rivoluzionare il mondo del tennis insieme alla sorella maggiore Venus. La visione di papà Richard era chiara: da Compton, quartiere tutt’altro che ameno nell’area sterminata di Los Angeles, domineremo il mondo armati racchetta. Costi quel che costi. Sulla sua infanzia, giovinezza, prime vittorie e lunghissima carriera abbiamo speso fiumi d’inchiostro. Oggi basti ricordare che la più forte tennista dell’epoca moderna insieme a Steffi Graf e Martina Navratilova ha vinto 23 Slam e 73 tornei. L’ultimo Major agli Australian Open 2017, con in grembo di poche settimane la piccola Alexis Olympia.

Da allora ha rincorso – disperatamente – il sogno di eguagliare a 24 il record di Slam vinti in singolare, detenuto da Margaret Court, senza riuscirci. Stoppata più volte ad un passo dal farcela, magnifica e terribile ossessione. Non sappiamo se mai ce la farà. Il suo fisico imponente da tempo non regge più come una volta, e nonostante la sua furia e ferocia agonistica in campo, le giovani leve (inclusa la nostra splendida Roberta Vinci) sono sempre riuscita a bloccarla, insieme a qualche suo personale tilt… perché anche lei (ora possiamo dirlo, come l’immenso Novak Djokovic) sono umani. Fortissimi, tiranni, immensi, ma umani.

Tantissime volte in campo Serena ha tirato fuori le unghie e ripreso partite che parevano praticamente perse. Con la sua incredibile prima di servizio, con quel diritto assassino, con la sua aggressività mista al piglio di chi si sente davvero Campionessa, la più forte. Leonessa, tigre, tutti gli aggettivi sono stati spesi (bene) per descriverla come atleta, come giocatrice più forte. Quando è stata davvero bene, libera di testa e preparata fisicamente, era di fatto imbattibile perché nessuna giocatrice moderna è riuscita ad arrivare ad un mix così esplosivo di potenza, capacità di spaccare la pallina in spinta, un servizio così importante e soprattutto la testa del campione. La forza mentale del non mollare mai, di fare il classico “big point” che spacca il momuntum della rivale, facendo crollare in attimo tutto quel che aveva costruito in campo.

Serena è una tennista e persona estremamente complessa. Fuori da campo è stata icona di tutto ed il contrario di tutto. Estrema nei look (spesso anche di cattivo gusto in campo…), nelle dichiarazioni, nel suo attivismo per le afroamericane e per chiunque fosse considerato inferiore nella ‘merica tanto ricca e scintillante quanto indietro per diritti civili e sociali. Da anni spopola sui social, ora anche con gag divertenti con la figlia con tik-tok spassosi. Quando deciderà di appendere la racchetta al chiodo, la sua influenza sul mondo sportivo e sociale non terminerà mai. Serena è la Icona del tennis femminile, sportava donna più pagata al mondo per moltissimi anni (fino all’avvento di Naomi Osaka), donna influente e “pesante”, perché lei non le manda a dire. Mai.

Ma il vero impatto di Serena (e della sorella Venus), quello che l’ha consegnata all’immortalità, è quello sportivo. A volte passano dei giocatori che cambiano le regole del gioco. Dopo il loro avvento, niente è come prima. Serena è stata tennista epocale nel vero senso del termine perché il suo avvento ha semplicemente alzato l’asticella della competizione. Non si era mai vista una donna così forte dal punto di vista fisico, completa da quello tecnico, intensa e “cattiva” da quello agonistico. Serena ha spazzato via il fragile dominio di Martina Hingis con la potenza di un urgano F5, ha aperto la strada a ragazze sempre più forti fisicamente, più allenate, più agili, più potenti e complete come tecnica di gioco in spinta. Ha “spaccato” il giocattolo, perché per rincorrerla tutte si sono dovute adeguare, tanto che le nuove generazioni sono state costrette a spingere sull’acceleratore in modo folle, per tentare di stare al loro passo. Il risultato? Quando spingi una macchina oltre la propria cilindrata, viaggi forte ma dopo poco il motore… si brucia. Infatti abbiamo vissuto moltissime ottime giocatrici che per un po’ hanno retto, anche sconfitto delle buonissime versioni di Serena (e Venus), ma per poco perché hanno chiesto troppo al proprio fisico e testa, finendo per collassare e scomparire.

Vedremo in futuro cosa ci riserverà il tennis femminile, potremo valutare a freddo l’impatto di questo ciclone-Williams, tanto affascinante quanto dirompente e distruttivo. Di sicuro Serena ci ha regalato centinaia di sfide clamorose, bellissime ed affascinanti, come quelle con le migliori versione di Henin, Clijsters, Sharapova, Mauresmo, Hingis e via dicendo. Partite e Slam indimenticabili.

Serena è persona e tennista “potente”, non è mai stata una che unisce, ma piuttosto una che suscita emozioni forti e divide. Come tutte le vere regine, del resto. Che la sia ami o la si sopporti a malapena, oggi tutti si uniscono nell’augurargli Buon Compleanno, Campionessa.

Marco Mazzoni