Challenger Murcia: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri nel Md e tre nelle quali

CHALLENGER Murcia (Spagna) – Tabellone Principale, terra battuta

(1) Carballes Baena, Roberto vs (WC) Llamas Ruiz, Pablo

(WC) Rincon, Daniel vs Qualifier

Furness, Evan vs Barranco Cosano, Javier

Shevchenko, Alexander vs (5) Trungelliti, Marco

(3) Polmans, Marc vs Qualifier

(PR) De Loore, Joris vs Collarini, Andrea

(PR) Vanneste, Jeroen vs Ortega-Olmedo, Roberto

De Jong, Jesper vs (8) Bourgue, Mathias

(7) Horansky, Filip vs Qualifier

Kuhn, Nicola vs Skatov, Timofey

Svrcina, Dalibor vs Brancaccio, Raul

Cobolli, Flavio vs (4) Vilella Martinez, Mario

(6) Ramanathan, Ramkumar vs Zekic, Miljan

Qualifier vs Martineau, Matteo

Ritschard, Alexander vs (WC) Lopez San Martin, Alvaro

Sanchez Izquierdo, Nikolas vs (2) Griekspoor, Tallon

CHALLENGER Murcia (Spagna) – Tabellone Qualificazione, terra battuta

(1) Rybakov, Alex vs Galoppini, Davide

Kestelboim, Mariano vs (8) Sanchez Jover, Carlos

(2) Nava, Emilio vs (WC) Merida Aguilar, Daniel

(Alt) Sureshkumar, Manish vs (7) Mridha, Jonathan

(3) Denolly, Corentin vs Weis, Alexander

Passaro, Francesco vs (5) Vidal Azorin, Jose Fco.

(4) Alvarez Varona, Nicolas vs (WC) Vernier, Michel

(WC) Barroso Campos, Alberto vs (6) Rosenkranz, Mats

Pista Central – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Emilio Nava vs [WC] Daniel Merida Aguilar

2. Francesco Passaro vs [5] Jose Fco. Vidal Azorin

3. [4] Nicolas Alvarez Varona vs [WC] Michel Vernier (non prima ore: 14:30)

Pista 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Mariano Kestelboim vs [8] Carlos Sanchez Jover

2. [WC] Alberto Barroso Campos vs [6] Mats Rosenkranz

3. [3] Corentin Denolly vs Alexander Weis (non prima ore: 14:30)

Pista 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Alex Rybakov vs Davide Galoppini

2. [Alt] Manish Sureshkumar vs [7] Jonathan Mridha