Laver Cup 2021: Resto del Mondo vs Europa (1-11). I risultati completi del Day 2. L’Europa vince tutti gli incontri di giornata

Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas hanno firmato due vittorie importanti nella seconda giornata di Laver Cup. Simpatico siparietto fra il tedesco e Federer, che ha assistito agli incontri accanto a Andy Roddick. Dopo le prime due giornate l’Europa conduce 11-1.

L’edizione 2021 della Laver Cup sembra non avere storia. L’Europa guidata da Björn Borg ha infatti dominato anche la seconda giornata, in cui ogni vittoria valeva due punti, portandosi addirittura sul punteggio di 11-1 contro il team Mondo e ipotecando quindi il suo quarto successo consecutivo nel torneo.

Il greco Stefanos Tsitsipas e il russo Daniil Medvedev si sono sbarazzati in due set rispettivamente dell’australiano Nick Kyrgios (6-3 6-4) e del canadese Denis Shapovalov (6-4 6-0), mentre nella sfida più combattuta al tedesco Alexander Zverev è servito il super tie-break per battere lo statunitense John Isner per 7-6 (7/5) 6-7 (6/8) 10/5. Appendice che è servita anche a decidere il doppio, vinto 6-7 (8/10) 6-3 10/4 da Andrey Rublev e Tsitsipas contro Isner e Kyrgios.

Laver Cup (Boston), cemento (al coperto)

