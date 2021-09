ATP 250 San Diego: Il Tabellone di Quali. Presenza di due azzurri

ATP 250 San Diego (USA) – Tabellone Qualificazione, cemento

(1) Koepfer, Dominik vs King, Darian

Eubanks, Christopher vs (8) Krueger, Mitchell

(2) Anderson, Kevin vs Kubler, Jason

(WC) Ayeni, Alafia vs (7) Bolt, Alex

(3) Thompson, Jordan vs (Alt) Holmgren, August

Escobedo, Ernesto vs (6) Caruso, Salvatore

(4) Johnson, Steve vs Gaio, Federico

(WC) Svajda, Zachary vs (5) Kudla, Denis

STADIUM 2 – Ora italiana: 20:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [3] Jordan Thompson vs [Alt] August Holmgren

2. Ernesto Escobedo vs [6] Salvatore Caruso

3. [WC] Alafia Ayeni vs [7] Alex Bolt

4. Christopher Eubanks vs [8] Mitchell Krueger